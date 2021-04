Tildan de incongruente la rendición de cuentas de Carrizo sobre uso de fondos en pandemia

Como incongruente y desvirtuada fue calificada la rendición de cuentas realizada este miércoles 14 de abril, por el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, donde aseguró que la firma consultora BDO Audit S.A., certificó el uso correcto de los fondos destinados a este ministerio para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

Y es que, de acuerdo con Annette Planells, integrante del Movimiento Independiente (Movin), anteriormente se había solicitado información respecto a las compras efectuadas en pandemia desde el Ministerio de la Presidencia, y la respuesta reiterada fue que "todo se había anulado y que no se habían hecho las compras a través de dicha entidad".

Vea también: Carrizo asegura que informes de consultorías certifican uso correcto de fondos para la pandemia

No obstante y contrario a lo antes afirmado, Carrizo dijo hoy que " hay una auditoría que certifica que todo está en orden... Entonces esto es una grandísima incongruencia, porque esto o está en orden o no existe, pero no pueden ser ambas cosas"

Frente a lo manifestado por el vicepresidente, Movín presentará otra solicitud ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que apruebe que la información, que debe ser de acceso público sea divulgada, incluyendo el informe de la firma consultora BDO Audit S.A. Esto, "para que los ciudadanos seamos los que validemos la información allí contenida", afirmó Planells.

Las declaraciones de Carrizo se dieron en la sustentación del informe anual de la cartera que maneja ante la Comisión de Presupuesto.

Según el vicepresidente, la firma consultora elaboró un informe de aseguramiento hasta el 31 de octubre el 2020, que validó el cumplimiento de los procedimientos en el manejo de los fondos destinados al Ministerio de la Presidencia, donde se certifica que se cumplió de forma rigurosa con todas las exigencias.

Vea también: Solicitan al Ministerio de la Presidencia que brinde detalles de las compras durante la pandemia

“El informe externo coincide plenamente con otro ordenado a la oficina de auditoría interna del Ministerio, confirmándose que el Ministerio de la Presidencia no realizó compras de equipos o insumos médicos, bienes o servicios para uso de otros ministerios o entidades del gobierno nacional”, manifestó Carrizo.

"Nos preocupa mucho como los gobernantes se aíslan de la realidad para no escuchar las voces de personas que no están dentro del Gobierno. Uno de las mayores limitantes que hay para la recuperación económica es la falta de ejecución en el Gobierno. No se hay grandes obras de infraestructura que ayudarían a crear nuevas plazas de trabajo, e incluso la mayoría de los contratistas del Estado se quejan de la falta de agilidad en la toma de decisiones para poder avanzar con las obras que ya están en marcha", puntualizó Planells.

El Consejo de Gabinete aprobó el uso de mil 457 millones de dólares hasta diciembre de 2020 para atender las necesidades vinculadas al COVID-19, designando al Ministerio de la Presidencia como ente coordinador para que, garantizando el balance entre lo sanitario, lo social, y lo económico se distribuyeran estos recursos a las entidades respectivas.

Carrizo también afirmó que todos los miércoles se presentaban informes de rendición de cuentas del uso de los recursos, tal como se comprometieron hace un año, siendo este el informe número 51 que presentan, en el cual se desglosa el pago de los bonos físicos y digitales del plan solidario, las transferencias de recursos a autoridades competentes para atender la pandemia y procesos de compras, los que han sido difundidos a través de medios de comunicación y redes sociales del gobierno.

Por otra parte, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, destacó que durante su gestión se ha reducido la planilla en 17 millones de dólares y trasladó a otras instancias administrativas del Estado.

Sin embargo, según Planells, lo que se conoce es sobre un aumento desmedido de la planilla estatal. "Puede ser que en el Ministerio de la Presidencia se haya reducido esa planilla, debido a que se deshicieron de algunas direcciones que trasladaron a otros ministerios, pero la suma total de la planilla gubernamental ha crecido sin ningún tipo de control pese a la crisis que estamos viviendo".