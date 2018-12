Mujer involucrada en incidente en la 12 de Octubre lamenta la situación, según abogada

López hizo un llamado este jueves a la tolerancia en las calles, al uso correcto de las redes sociales y reiteró que el video difundido “no fue filmado desde el inicio de los hechos”.

“Nos encontramos ante una sociedad con un gran problema de intolerancia en las calles”, dijo la abogada en Noticias AM. “Tener tolerancia ante cualquier situación, evento. Es la base de todo para no caer ante este tipo de situaciones, porque no es lo que necesitamos en este tiempo”.

La representante legal de Ibarra señaló que testigos que han rendido entrevista en el proceso, indicaron que Ibarra circulaba en la avenida 12 de Octubre y que los agresores “iban apurados, pitando, por lo cual se orilla” y no la rebasaron.

Ibarra viajaba con una acompañante en el auto, que aparece en el video.

Una mujer se bajó del auto con un cuchillo y una varilla de hierro, posteriormente su acompañante le dijo que ésta había pinchado una de las llantas.

La abogada indicó que su representada, extrañada por la situación, se bajó también para ver lo que ocurría. En ese momento, intentan agredirla con un arma blanca.

López aseguró que su clienta no es una "persona agresiva".

“Se vio indefensa”, expresó en Noticias AM. “De por medio había un arma blanca, por lo cual decidió sacar esta vara para defenderse, pero ella no hizo ningún tipo de ataque al señor”.

Sobre el segundo video que se difundió horas después de la audiencia por la discusión en vía pública, López manifestó que Ibarra "no está agrediendo a nadie".

Las autoridades iniciaron un proceso penal en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) por el delito contra el patrimonio económico y uno administrativo en la Casa de Justicia de Paz, por lesiones personales.