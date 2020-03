Desde allí, partieron en una movilización hasta la Cinta Costera, donde se realizarían diferentes actividades culturales, para crear conciencia sobre la importancia de la fecha y exigir respeto a los derechos de todas las mujeres.

Representantes de diversos colectivos que estaban presentes en la actividad, exigían el fin del machismo y de los feminicidios, delitos por el que en el mes de enero 11 mujeres terminaron muertas.

También piden mayores derechos sociales, equidad y el derecho de decidir sobre sus cuerpos.

Durante la marcha, las mujeres llevaban pancartas donde se leía: “ hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos”; " por qué se escandalizan por las que luchan y no por las que mueren”; “ si a mí me piropeas, ¿a quién proteger y sirves?”; “ No a la violencia contra la mujer”.

Con información de Nicanor Alvarado.