El Municipio de Panamá 'priorizará' el presupuesto 2021 ante la baja recaudación por la pandemia

La pandemia de la CoVID-19 no solo afectó la recaudación de impuestos en el gobierno central, los municipios también se han tenido que enfrentar a esta dura realidad que los ha llevado a limitar sus funciones para seguir operando.

Uno de ellos es el Municipio de Panamá, que a pesar de ser el más grande del país, su recaudación se ha visto afectada en un 30 % y han tenido que tomar medidas, tanto de ahorro como de apoyo a los contribuyentes.

El alcalde José Luis Fábrega dijo que hasta el momento se han recaudado 81 millones de dólares, lo que representa un 57 % de lo presupuestado para este año.

Fábrega señaló que se tuvo que modificar la hoja de ruta para centrarse en los rubros de comida, salud, y albergue. Por esto, el presupuesto del año 2021 está focalizado en los mercados de abastos de Chilibre y de la 24 de Diciembre, además, se está en conversaciones con la Caja de Seguro Social para firmar un acuerdo que lleve a la construcción de Minsa Capsi en el área Norte y Este de la ciudad, también esperan construir albergues en el sector de Las Garzas.

“El presupuesto es de 276 millones y se divide en 152 millones de inversión total y 124 de funcionamiento, pero para el 2021 la recaudación estimada es de 133 millones, de los cuales 64 millones provienen de descentralización”,

Resaltó que ha contado con el apoyo del Consejo Municipal de Panamá, donde ha habido maximización de recursos para poder mantener el funcionamiento y ser solidario con los pequeños y medianos empresarios que se vieron afectados por la pandemia.

En cuanto a las placas de circulación, explicó que hay un atraso producto de la pandemia, pero se está tratando de crear las condiciones para mejorar el servicio, que las personas tengan sus placas y se ha llegado a acuerdos con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para que quienes no tienen sus placas, pero sí el revisado puedan circular sin ser multados.

Proyectos

El jefe de la comuna capitalina dijo que el proyecto del nuevo Mercado de Mariscos no es algo que fue sacado de un gorro mágico, sino que responde al clamor de empresarios por la gran demanda de vendedores del área Este y Oeste que ya no caben y en el actual mercado del marisco no hay estacionamiento ‘las instalaciones se quedaron cortas’.

“Ya se hizo una consulta ciudadana, se están estableciendo las fincas que se requieren para el nuevo Mercado del Marisco moderno y con mayor capacidad. Hemos hecho todo con transparencia y cumpliendo con lo que exige la ley de descentralización”,

El nuevo mercado tendrá un costo estimado de 40 millones de dólares que serán divididos en dos periodos fiscales, estará ubicado en la curvatura izquierda de Calidonia, mirando hacia el mar, con tres módulos para mayoristas, minoristas y el área de los restaurantes.

Señaló que aún la Alcaldía de Panamá no ha iniciado proyectos propios y aseguró que todos los proyectos de la administración pasada, que no fueron culminados, se les está dando seguimiento.

“El San Felipe Neri, que abrirá el 16 de diciembre, hay que adicionarle más de 600 mil dólares para adecuar rampas, equipo de cortes de carnes, mesas de cortes, rieles de transportes y otros; mientras que en Calle Uruguay que se inundaba ya no se inunda porque se conectó el cajón pluvial, allí lo único que falta es el soterramiento de los cables”, indicó Fábrega.

Despidos

Ante los señalamientos de despidos dentro del municipio capitalino, Fábrega respondió que estos han sido por temas de salud y el por manejo dudoso de personal, pero que el objetivo es mantener los puestos de trabajo.

Actividades de Navidad

Fábrega reiteró que este año no habrá alumbrado navideño por la falta de presupuesto, pero se están enviando cartas a diferentes empresarios para que donen galletas, manzanas y juguetes, armar bolsitas y llevarlas a los niños de las comunidades pobres.

“ Desgraciadamente no contamos con los recursos, por ende, quiero dejarlo claro, la Alcaldía de Panamá no alumbrará ningún parque y ninguna avenida este año ” , sustentó .

Sobre el aumento de la buhonería en las calles, Fábrega indicó que se darán 250 permisos temporales en el periodo del 6 de diciembre al 6 de enero, para que panameños y panameñas puedan llevar el sustento a sus hogares.