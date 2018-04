Navarro acude a notificarse por querella de calumnia, asegura que pedirá expedientes de Varela

Relacionados Lasso niega haber recibido millones de dólares de Odebrecht

“Recibió 12 millones de dólares en coimas, mintió al país y dijo que el dinero no era una coima para él, lavó el dinero a través de una fundación”, declaró Navarro durante una entrevista a TVN Noticias.

Esta declaración motivó a Jaime Lasso a presentar una querella contra Navarro. El excónsul y miembro del Partido Panameñista exige que Navarro le pague una indemnización de 3 millones de dólares.

“El propio señor Varela dijo que no había recibido coimas de Odebrecht, después dijo que había recibido dinero de Odebrecht. El propio Lasso primero dijo que no conocía a nadie y después admitió ante la fiscalía correspondiente que había recibido de Odebrecht que había transferido al señor Varela. Es inaudito que me citen por el simple pecado de ser PRD y opositor”, afirmó Navarro.

El dirigente del PRD adelantó su estrategia legal, porque asegura que la querella de Lasso es la oportunidad que tiene el país de conocer toda la verdad de lo que sucedió en el caso Odebrecht.

“Existen expedientes de Odebrecht, con declaraciones de Lasso y de otros miembros del actual gobierno donde señalan que efectivamente recibieron 10.7 millones de dólares de la empresa y que esos dineros sin justificación alguna fueron traspasados al Partido Panameñista”, manifestó el abogado de Navarro, Rosendo Rivera.

“Vamos a pedir copia de todos los expedientes de Odebrecht donde es mencionado el señor Lasso, copia de todos los expedientes donde es mencionada la Fundación Don James, copia de todos los expedientes donde es mencionado el señor Juan Carlos Varela. Vamos a pedir que venga a esta Fiscalía a rendir testimonio, así como Lasso y todos los que fueron ministros y funcionarios panameñistas del gobierno anterior”, aseguró Navarro.

La querella se tramita bajo el Sistema Penal Acusatorio. Lasso rindió una entrevista a la fiscalía, ofreciendo detalles de su acusación a Navarro.