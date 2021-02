Niegan entrada de Judy Meana a su oficina en la Alcaldía de Panamá

Explicó a tvn-2.com que, aún el Consejo Municipal no ha firmado la resolución que deja sin efecto su licencia sin sueldo, la cual solicitó para ejercer el cargo de Gobernadora en la provincia de Panamá y rige hasta abril del 2022.

Meana dijo que se le comunicó que para mañana el Consejo Municipal firmaría esta resolución y entonces podría retornar a sus labores como vicealcaldesa.

“Quiero entrar ya, pensé que el trámite ese no tenía nada que ver con mi ingreso. Entonces, mañana el Concejo debe firmar esa resolución y poder entrar a mi oficina”, señaló.

Meana salió de la Gobernación el pasado 8 de febrero, cuando el presidente de la República, Laurentino Cortizo solicitó que dejara el puesto a su disposición.

El Concejo no ha enviado la resolución. Esta mañana los policías municipales me informaron que no podía entrar a mi oficina.