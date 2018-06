Niegan cambio de medida cautelar a futbolista del Sporting en caso de secuestro

La decisión de mantener la medida cautelar de detención provisional, se adoptó luego que la defensa en sus alegatos, no presentara variedad en los elementos de la investigación, por lo que el imputado seguirá con detención provisional en Tinajita, donde está recluído actualmente.

Por su parte, la defensa que estuvo representada por el abogado particular, Carlos Somoza, peticionó que se concediera el cambio de la detención provisional por reporte periódico, ya que el imputado cuenta con arraigo domiciliario, la víctima está fuera del país y no existe peligro alguno, ya que su defendido no está involucrado en el secuestro, sólo en el uso de tarjetas de crédito.

En la audiencia, el fiscal del Ministerio Público, Miguel Tuñón Morán, solicitó se mantuviera la medida cautelar de detención provisional y alegó que si la víctima está fuera del país, no significa que desistió de la causa.

El abogado defensor anunció apelación, la cual quedó agendada para el próximo 27 de junio, a las 10:00 a.m., en la Sala 12 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

La medida de detención provisional fue impuesta desde el pasado 11 de abril, junto a otros dos jóvenes supuestamente vinculados.