Niegan otro recurso relacionado con sentencia que declaró no responsable a Martinelli por caso pinchazos

Se trata de un recurso de reconsideración interpuesto por el abogado Carlos Herrera Morán en representación de los querellantes, Mauro Zúñiga, Balbina Herrera y Mitchel Doens contra la no admisión del recurso de casación contra la sentenció dictada por el Tribunal de Juicio Oral, y que dejó en libertad al expresidente.

El fallo tiene la firma de las magistradas Maribel Cornejo, María Eugenia López y Asunción Alonso.

“El recurso de reconsideración interpuesto, obedece de un requisito sine qua non para su admisibilidad, puesto que se presenta contra una resolución dictada por la Sala Penal, mediante la cual se decidió no admitir el recurso de casación formalizado por el licenciado Herrera Morán, decisión que, reiteramos, no está contemplada, de forma expresa, entre las resoluciones impugnables a través del recurso de reconsideración. Es decir., la decisión adoptada por la Sala, no está sujeta a ese medio de impugnación, al no tener el carácter de sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Penal de CSJ”, destaca el fallo.

Martinelli fue declarado el 9 de agosto del 2019, no responsable de los cargos: de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; sustracción o malversación y peculado de uso.