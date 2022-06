El excandidato presidencial por el partido Panameñista, José Isabel Blandón se refirió a la falta de liderazgo del presidente Laurentino Cortizo durante los tres primeros años de gobierno y los posibles escenarios que se podrían dar de acuerdo a cómo evolucione su estado de salud. Además, abordó el tema de la recolección de los desechos en la capital y el uso de espacios públicos.

El también presidente del partido Panameñista, expresó que la falta de liderazgo del presidente Cortizo ha provocado una anarquía, donde todos hacen lo que les da la gana, ha florecido la corrupción, ineficacia en atender los principales problemas de la población como la falta de empleo, el alto costo del combustible, por lo que espera que en el discurso del 1 de julio, el mandatario haga las mismas promesas de años anteriores, que no va a cumplir y con mucha incertidumbre por la condición de salud que fue comunicada al país, en el que no se sabe si termina o no su mandato.

Problema de la basura

Calificó como un "desastre" el trabajo que realiza la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario con la recolección de los desechos en la capital, respaldando la idea de que este es un servicio que debe estar en manos del Municipio de Panamá.

Aunque reconoció que el problema con la basura no es propio del distrito capitalino, pues se replica en otros sectores como San Miguelito, y Colón, con más de 80 vertederos a cielo abierto a nivel nacional, la Alcaldía de Panamá es la única que no se encarga de la recolección de los residuos.

Además, dijo que existe la necesidad de hacer cambios en el modelo de recolección, tomando la dirección del reciclaje como se hizo en la administración pasada, indicando que no ha habido voluntad política de los gobiernos para crear plantas de tratamientos de residuos, y establecer centros de transferencias, pero esto es algo que lo impide el negociado.

Aseguró que el costo de la recolección de una tonelada de basura no debería superar los 45.00 dólares, pero en Panamá se paga más de 100.00 dólares por tonelada “mal recogida”.

Uso de espacios públicos

Para Blandón, espacios como el Parque Omar, la Cinta Costera y la Calzada de Amador deben estar bajo la administración del Municipio de Panamá, porque es lo correcto, indicando que el Ministerio de Obras Públicas lo que debe hacer es tapar los huecos de la calle, no administrando espacios públicos.

Sobre el uso de espacios públicos por parte de trabajadores informales, Blandón dijo que la situación económica que atraviesa el país no justifica estas prácticas, ya que, va en contra de la misma seguridad de las personas, y para eso se crearon mercados en la administración pasada.

Manifestó que la alcaldía y el Gobierno deben darle alternativas a estas personas para que se puedan ganar la vida de forma digna y formal para que en un futuro no tengan que depender del subsidio de 120 para los 60.