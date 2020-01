De esta forma, Panamá se acoge al sistema arancelario centroamericano, extendiendo su estructura de códigos de 10 a 12 dígitos para llevar un mejor control de los productos que ingresan a nuestro país.

“Trae como beneficios una mejor aplicación de los tratados y acuerdos comerciales firmados por la República de Panamá, una mejor aplicación de los derechos impositivos de importación a nuestros productos, y un monitoreo estadístico que nos ayuda a tener información mucho más precisa para tomar mejores decisiones”, destacó Rodolfo Samuda, subdirector de Aduanas.

Estadísticas de Aduanas señalan que las exportaciones aumentaron en 2019. Entre estos productos destacan el banano, piña y cobre.

“Las exportaciones tuvieron un comportamiento muy positivo. En 2019 cerramos con 1,698 millones de dólares en valor de mercancías exportadas, versus 2018 que cerramos con 836 millones de dólares en exportaciones”, detalló Samuda.

Para los pequeños comerciantes y productores, las medidas adoptadas no son suficientes, ya que al país ingresan productos como la cebolla en temporada donde existe una gran producción nacional.

“La seguridad jurídica y el territorio nacional no son negociables con ninguna embajada o país. Son cosas muy polémicas. No nos habíamos negado a introducir la cebolla que venía de Estados Unidos, solo que se iba a traer para el tiempo que se necesitaba para que el pueblo panameño no se viera afectado por esos incrementos de costos espantosos”, afirmó el pequeño comerciante, Anastasio Melgar.

Este nuevo sistema arancelario regirá permanentemente en Panamá.