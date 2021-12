Los manipuladores de alimentos que no cuenten con el esquema de vacunación contra la COVID-19 deben realizarse una prueba de PCR o antígeno para la detección del virus cada 15 días, de esta forma garantizar que no tiene la enfermedad, así lo ha afirmado la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno.

La especialista destacó que la responsabilidad de verificar que los no vacunados que trabajan en locales de expendios de alimentos se hagan esta prueba es el propietario, debido a que cuando se hacen los operativos por los equipos de salud pública, se le sanciona al dueño del local y al dependiente que no cumple con la medida.

“Esto se extiende no solo al que manipuladores de alimentos, sino a los repartidores a domicilio. También cualquier persona que esté en atención al público, además, se incluye el uso de mascarilla y caretas para quienes trabajan en salones de belleza y almacenes”, detalló Moreno, asegurando que esto es parte del nuevo decreto.

Recomendó a las personas estar siempre pendiente de dónde está comprando un producto, revisar el producto que cuente con los registros sanitarios. Aprovechó para enviar un mensaje a aquellos que venden productos sin registro sanitario a cumplir con la Ley porque son ellos quienes tendrán que dar la cara al consumidor.

Durante la pandemia, el uso de las mascarillas y el lavado frecuente de mano disminuyó las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, sin embargo, han tenido un leve incremento. Moreno resaltó que se está realizando una vigilancia centinela para detectar qué virus respiratorios están circulando, los resultados son rinovirus, influenza H3N3 que no se debe confundir con COVID-19 y dejar de hacer la prueba.

En las últimas semanas Panamá ha presentado un aumento en el porcentaje de positividad, por lo que la Epidemióloga pidió a las personas no bajar la guarda, pues pese a la vacunación hay personas que se están enfermando con síntomas leves pero que pueden contagiar a otras que no están vacunadas o a adultos mayores que ya no tienen anticuerpos y que pueden terminar en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“No podemos bajar la guardia, no podemos pensar que estamos ante un simple resfriado. Equipo Panamá por favor no bajemos la guardia, estamos en un momento crucial, tenemos que mantener todas las medidas de bioseguridad”, expresó.

Sostuvo que en estas fiestas de fin de año tenemos cierta libertad por el comportamiento que ha tenido la población, pero recordó que el uso de la mascarilla es obligatoria y esta solo puede ser retirada cuando consume un alimento o alguna bebida.

Advirtió que, para poder disfrutar del verano, es necesario continuar con estas medidas, sobre todo ahora que existe una alerta internacional por la propagación del Ómicron.

Sobre los eventos religiosos, Moreno indicó que el aforo se mantiene igual, 100 % para vacunados y 50 % para ingresos mixtos.