ONGs y sector científico a favor de ‘veto parcial’ al proyecto de ley de pesca

A favor del veto parcial ejercido al proyecto de ley 131 de Pesca y Acuicultura por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, se mostraron organizaciones de la sociedad civil ambiental y el sector turismo, junto al sector científico y algunas empresas.

De acuerdo con estas agrupaciones con ello se logra que se mantengan los avances que permitirán al país contar con una nueva Ley de Pesca que responda a los intereses ambientales, sociales y económicos de todos.

“Esta decisión brinda un espacio fundamental a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y al resto de los diputados para que puedan reevaluar los planteamientos de los distintos sectores”, indican en un comunicado.

Agregan que tanto las ONG ambientalistas y el sector científico, se mantendrán vigilantes y anuentes a participar con aportes y propuestas para la mejora de la legislación pesquera.

Aseguran que sin duda es una gran noticia para los océanos, sus recursos y la población en general y juntos tendrán la oportunidad de no desmejorar la protección de los recursos acuáticos de Panamá y contar con una nueva Ley de Pesca equitativa y enérgica ante “la lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada, no reglamentada”.