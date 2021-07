Caso Pinchazos De Obaldía sobre caso 'Pinchazos': 'Sociedad necesita recobrar la confianza frente a la continua impunidad'

Acciones efectivas para que la sociedad recobre la confianza en la justicia frente a la continua impunidad que se ve desde los infractores y de gente que desde las más altas esferas políticas abusan del poder de distintas formas, es lo que espera la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, a cargo de Olga De Obaldía, del rumbo de la audiencia por el caso “Pinchazos”, que este viernes 23 de julio entra en su tercer día.

De Obaldía destacó en el programa radial Mesa de Periodistas, que este caso en particular en donde hubo abuso del poder y autoritarismo es una violación específica a las libertades fundamentes de la ciudadanía como lo es, la libertad de expresión, de reunión, de comunicación y pensamiento.

"Lo que está de por medio al final de la intervención ilegal de las comunicaciones de los ciudadanos, es cuartar la libertad de las personas de organizarse frente al poder político, coaptar o secuestrar la capacidad de periodistas y comunicadores", dijo la abogada.

Resaltó que en grandes casos como este, la "inefectividad" en las acciones judiciales han traído grandes decepciones, "no olvidemos que aquí hubo un no culpable para la parte del peculado y el peculado de uso cuando habían pruebas de sobra, incluyendo el contrato con la empresa israelí que vendió el software y que además existe la declaración de las personas, que tomaron todo lo que había en el Consejo de Seguridad lo montan en un pickup y lo entregan a una sede de los negocios personales del expresidente".

Para De Obaldía, no se nos puede olvidar que lo que está debajo de este caso pinchazos, es mucho más importante que los espectáculos mediáticos que se han estado viendo.

La abogada sostuvo que con la compra de este sistema la composición del Consejo de Seguridad, que debe tener la representación de la ley, de la Procuraduría de la Administración, el Ministerio Público y otros actores, cambió por completo y creó un “monstruo”, que tiene solamente la cabeza del presidente y del Ministerio de Seguridad.

Es decir, la voz ciudadana queda fuera de un ente que se convierte en un brazo del autoritarismo y de la discrecionalidad.

"Para poder generar una orden de intervención de comunicaciones tiene que haber una orden judicial de por medio y aquí hubo una ilegalidad de principio a fin. Lo doloroso es ver cómo el poder gubernamental es adicto a las estructuras autoritarias", explicó.

Propuesta presentada por el diputado Pineda

A juicio de la abogada, esta propuesta tiene una relación directa con lo que se está dando y demuestra " un oportunismo político" que no ve las consecuencias a la sociedad en general, una falta de conocimiento a la Constitución, en este punto sostuvo que es obvio que algo h pasado con el cuerpo técnico legal de la Asamblea que no hay quién le diga al diputado que la Constitución no le permite llegar a intervenir un código nacional de esta forma.

Existen ciertos parámetros y condiciones para que los códigos nacionales serán intervenidos y esto está relacionado obviamente, al estado de derecho y la seguridad jurídica frente al sistema Penal.

Destacó que lo que buscan es eliminar la inhabilitación de una persona que haya sido condenada por este tipo de delitos para que ocupe cargos públicos; esto también es aplicable a otros aspectos de los delitos y ofensas contra la sociedad.