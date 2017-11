¿Se conocerá toda la verdad del caso Odebrecht? Esto es lo que opinan los panameños

Así lo plasman los más recientes resultados del sondeo elaborado por Dichter & Neira para TVN Noticias, del mes de noviembre.

En la pregunta " ¿Qué tan seguro se siente usted, que se llegará a conocer toda la verdad del caso Odebrecht en Panamá?", 77% de los encuestado contestó que es "poco seguro" ( 33%) y "nada seguro ( 44%) que se develen todos los detalles del escándalo. Un 4% optó por no responder el cuestionamiento.

19% de los panameños entrevistados señaló que es "algo seguro" ( 11%) o "muy seguro" ( 8%) que se llegue a conocer la verdad del caso de sobornos en Panamá, que afecta también a unas 11 naciones de la región y dos del continente africano.

La mayoría de los encuestados por Dichter & Neira ( 71%) también manifestó que los personajes de alto perfil mencionados en el caso no van a ser condenados, mientras que un 21% consideró que sí serán condenados.

Corrupción en Panamá: ¿mejorará el panorama?

Los entrevistados por Dichter & Neira no son optimistas. 42% respondió que existirá mayor corrupción en el país y 38% detalló que se mantendrá igual. Solo 15% resaltó que habrá menos corrupción en los años venideros y 5% de los panameños no respondió.

Además, gran parte de los encuestados ( 72%) consideró que se ven afectados por los casos de corrupción en nuestro país. En la pregunta " ¿Qué tanto considera que los casos de corrupción le afecten a usted?", 59% dijo que le afecta mucho, y 13% contestó que algo le afecta.

Por su parte, 26% señaló que no se sienten afectados por los casos: 12% comentó que poco le afecta, 14% que no le afecta en nada y un 2% no respondió.

La constructora brasileña confesó a la justicia estadounidense haber destinado unos $59 millones en sobornos a funcionarios panameños.

Con el dinero de las coimas, se pudo haber construido más escuelas de excelencia, comprar buses para aumentar la flota del sistema de transporte público Metrobús y resolver las urgencias en las farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS).

Gestión del Ministerio Público y la Corte Suprema

Los panameños entrevistados por Dichter & Neira consideraron que la gestión de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, ha sido mejor en comparación con los primeros meses de este año.

En enero de 2017, marcaba 25% de índice positivo y 57% de negativo. En febrero, los panameños calificaron la gestión de Porcell con un 32% de positivo y 51% de negativo.

Para este mes, 39% de los encuestados calificó como positiva la gestión y 46% negativamente. De los entrevistados por Dichter & Neira, 33% dijo que es buena y un 6% que excelente, 32% que es "mala" y 14% que "muy mala".

Mientras que la percepción de los panameños respecto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) empeoró aún más en comparación con abril y julio de 2017, disminuyendo 5 puntos.

Un 25% calificó como "excelente" ( 4%) o "buena" ( 21%) la gestión de la CSJ y un 68% respondió que es "mala" ( 44%) o "muy mala" ( 24%).

Vea los resultados completos de la encuesta de Dichter & Neira aquí.