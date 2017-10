“No podemos entender porque un juez de la República no declara complejo el caso”, manifestó Castillo vía telefónica a Noticias AM sobre la decisión. "El caso Odebrecht no puede quedar impune".

La activista señaló que le preocupa aún más la poca reacción ciudadana al respecto. “El descontento no se puede expresar solo por Twitter”, añadió.

Un grupo de personas asistirá mañana, viernes a las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a protestar y reiterar que no haya más impunidad en los casos de alto perfil.

“Están pisoteando el derecho ciudadano a la justicia”, dijo Castillo. “Si vamos tres personas no importa, pero vamos. Esto es inaceptable”.

Ayer, miércoles se conoció que la jueza negó una solicitud de extensión del término de dos meses más, fundamentando que ya había concedido una prórroga hasta tanto se agotara la investigación.

