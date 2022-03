Encontrar empleo es uno de los retos que enfrenta la mujer a lo largo del tiempo y que se ha agravado con la pandemia, situación que viene a ser parte de los grandes obstáculos a vencer por parte del género, una realidad a la que Panamá no escapa, según Yousee Herrera, vocera de la Coordinadora 8 de Marzo.

Para Herrera, si bien las cifras arrojan que, hasta octubre de 2021 en el país más de 94,000 mujeres estaban sin empleo y en busca de un trabajo fijo más de 57,000, existen otras 270,000 que no son reconocidas como trabajadoras, que han expresado que no buscan trabajo porque no tienen con quién dejar a sus hijos o porque están enfrente de las responsabilidades domésticas.

Para este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el grupo conmemorará con una marcha, para enfatizar, sensibilizar y promover que las labores del hogar se tienen que reconocer, en el contexto del diálogo nacional por la Caja de Seguro Social, al que le vinieron dando seguimiento, sobre todo en la mesa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), donde el tema no se ha abordado.

“El trabajo de cuidado en Panamá no se reconoce, los meses que las mujeres se dedican al cuidado de su hogar, hijos o familiares, no cuentan para sus pensiones”, resaltó.

Añadió que, el país se está quedando atrás en este tema, porque en experiencia internacional países como Uruguay tienen políticas de cuidado donde se reconoce, se revaloriza y redistribuye la tarea.

La marcha anunciada para este 8 de marzo iniciará a las 4:30 p.m. desde el parque Porras, recorrerá varias vías hasta llegar a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y concluir posteriormente en la Cinta Costera.