Dictan detención provisional a hondureño por tráfico internacional de drogas

Luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía de Drogas, y del defensor público, la juez declaró legal la aprehensión, dio por formulada la imputación y posteriormente impuso la medida cautelar.

El hecho se suscitó el pasado 21 de mayo en el sector de Guabalá, cuando el hondureño de 47 años, conducía una mula, que al ser revisada por las autoridades, encontraron 28 paquetes de presunta cocaína, que estaban ubicados en el cabezal y 60 paquetes de supuesta heroína que estaban en dos baterías de auto.

El fiscal de Drogas, Edgar Tamayo, emitió sus argumentos basados en entrevistas, informes policiales y de laboratorio, por lo que solicitó la medida cautelar de detención provisional, al considerar que existen riesgos procesales, riesgos de fuga y peligro a la sociedad.

Solicitó además la aprehensión de mil 300 dólares que portaba el hondureño y de la mula que conducía, petición que fue accedida por la juez.

El defensor público, Oswaldo Laura no se opuso a la aprehensión ni a la imputación, ni medida cautelar de detención provisional. Si se opuso a la aprehensión del dinero, indicando que el mismo no tiene ninguna vinculación con el hecho ilícito. Además, solicitó un plazo de investigación de 5 meses, que no fue objetado por el Ministerio Público.