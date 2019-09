Organizaciones piden evaluar y depurar personal de la CSS

Está reacción se da luego que el nuevo director de la CSS, Enrique Lau Cortés, anunciara medidas relacionadas con la planilla de la institución.

Los gremios de funcionarios de la CSS están de acuerdo con las medidas del nuevo director, quien suspenderá los ascensos, traslados y nombramientos hasta hacer unas auditorías.

“Vemos con buen ojo que el nuevo director haga esa revisión. Los nombramientos se han seguido dando fuera de la escala salarial”, afirmó el dirigente sindical, Lawrence Allen.

Durante años, esta institución ha sido estigmatizada y calificada como la caja de los políticos o cueva de botellas.

“Los políticos recomiendan y mandan a la Caja personal con salarios de 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares, que no tienen ni título y no saben ni lo que vinieron hacer. Eso no se puede admitir. Esperamos que el director general tenga los pantalones para poder frenar esa presión política”, declaró el doctor Fernando Castañeda, secretario de la Amoacss.

“La administración tiene que ver en los últimos dos años cuantos trabajadores se nombraron y cuantos se aumentaron los trabajos y regresaron a su posición originaria con los nuevos salarios”, destacó Rafael Chavarría, de la CTRP.

Se estima que en la CSS trabajan 38 mil funcionarios. De esa cantidad, más de la mitad está en el área administrativa y el resto es personal de salud.

“La CSS tiene muchísimos trabajadores. Posiblemente no todos son indispensables, no todos son necesarios, ni reúnen los perfiles, los requisitos, las capacidades para los puestos que deben desempeñar”, manifestó Mercedes Eleta, presidenta de Apede.

Gremios de funcionarios y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social, están a la expectativa de las iniciativas anunciadas por el director.