“Esta persona no me dejaba tranquila, no me dejaba vivir. Iba a mi trabajo, ponía a mis hijos en mi contra”, recordó una víctima entrevistada por TVN Noticias. “Fue sacarlo de la casa de una vez. Pero imagínese que la Corregiduría no tome una decisión así, cuando regrese esa persona la va a golpear, la va a lastimar. El Estado no está tomando las medidas que corresponden para este tipo de violencia”, lamentó.

En diciembre se han reportado cuatro casos de feminicidio, incluyendo el asesinato de una pequeña de 6 años. Las mujeres han sido asesinadas con cuchillos, machetes, a golpes con objetos contundentes o asfixiadas.

“Estamos hablando de desmembramientos, de que las entierran, las queman. Vamos en una carrera vertiginosa con conductas cada vez más atroces”, destacó Gilma De León, presidenta de Fundagénero.

“ Yo no quiero que vayas allá, yo no quiero esa amiga aquí. ¿Para qué vas a trabajar si yo te mantengo? ¿Para qué vas a estudiar? Cuida a los niños. Van cortando los espacios que podrían servirle a esa mujer para salir”, manifestó Eusebia Solís de Espacio Encuentro de Mujeres.

La educación es esencial y la única forma de prevención, coinciden las expertas.

“El agresor delante de los hijos agrede a la madre y después le dice a los niños que ella lo provocó. Luego que ocurre el femicidio, el padre va a la cárcel y la madre al cementerio. ¿Qué es de la vida de esos hijos?”, reflexionó De León.