Órgano Judicial asegura que no se ha perdido ningún folio del caso Financial Pacific

El Órgano Judicial aseguró este jueves 26 de abril que no se ha perdido ningún folio del caso Financial Pacific.

“El Juzgado Segundo de Circuito Penal, a cargo del juez Johann Barrios Madrigales, realizó un examen exhaustivo de los tomos del expediente contentivo del proceso penal seguido a Mayte Del Carmen Peregrini y otros, por el presunto delito contra el orden económico, en perjuicio de la Casa de Valores Financial Pacific Inc., donde se constató que hasta el momento no se han perdido folios ni tomos, por el contrario detectaron errores de foliatura y en la incorporación de los mismos”, detalló el Órgano Judicial, a través de un comunicado.

El juez conformó un equipo de trabajo para investigar la presunta pérdida de folios tras publicaciones realizadas en medios de comunicación. También se asignó un auditor forense para verificar la investigación iniciada por el juzgado.

La Fiscalía Decimotercera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá levantó un informe fechado el 18 de abril de 2013, donde manifestaba que desde el tomo I hasta el XXVI hubo error de foliatura, mas no que se extraviaron folios.

Además, se constató que durante el proceso donde los abogados obtenían copias, las fojas eran incorporadas sin seguir la secuencia numérica de la foliatura, perdiendo el orden consecuente del mismo.