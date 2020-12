Orquesta Sinfónica Nacional toca villancicos para jóvenes en conflicto con la ley

La Orquesta Sinfónica Nacional tocó villancicos para 15 adolescentes en conflicto con la ley del Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas en la provincia de Colón, en medio de los difíciles tiempos que se viven por la pandemia de la COVID-19.

Tradicionales piezas musicales “ Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, “ Jingle Bell Rock”, “ Santa Claus is Coming to Town”, y “ Christmas carol featuring” formaron parte del repertorio.

Cristóbal Góndola, director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno (Mingob), manifestó que la iniciativa nació en conjunto con el Ministerio de Cultura para llevar a los jóvenes un momento especial por la Navidad y que así logren comprender que siempre hay una nueva oportunidad de cambio y transformación.

Mientras que la directora del Centro, Kerube Catui, sostuvo que el acto es algo muy simbólico porque la Navidad es época muy especial, más en este caso de los adolescentes en conflicto con la ley que sientan que aquí en este Centro no se ha perdido ese espíritu navideño.