Vacunación en Panamá Ortega indica que se debe considerar discutir sobre la obligatoriedad de la vacuna

Con la estrategia de vacunar por barrido en varias partes del país, las autoridades de salud buscan contener la COVID-19, con la ambición de inocular a más de 800 mil personas en las próximas semanas desde los 16 años de edad.

Eduardo Ortega, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19, dijo que será necesario tener una cita para recibir la vacuna, ya que se requiere de cierto orden para utilizarla debido a que es un medicamento muy delicado que requiere de un manejo especial.

Calculó que, para el 4 de octubre, unas 5.2 millones de dosis se deben haber administrado, lo nos lleva a estar cerca de los 6 millones que se requieren para lograr la inmunidad de rebaño.

"Nosotros vamos a estar vacunando, si combinamos las dosis que nos van a llegar y las podemos administrar que es el gran reto, aproximadamente 241 mil dosis por semana, aproximadamente 34 mil dosis por día", manifestó.

Destacó que será necesario la ayuda del sector privado, por lo que se está a la espera de propuestas para ser evaluadas por el Ministerio de Salud, pero dentro de hoy o mañana podría haber una propuesta crítica.

Ortega resaltó que la región de Azuero será la primera donde se verá la interrupción de la transmisión comunitaria porque ya se hizo barrido, se vacunó a gran cantidad de personas, en cuatro semanas se regresará y dos semanas después de la segunda dosis se comenzará a ver la disminución.

También en Darién para finales del mes de julio se debe haber completado la vacunación.

Detalló que se recibirán 363 mil dosis de la negociación bilateral con Pfizer y 100 mil dosis de la negociación multilateral con Covax, esperando que en las próximas semanas se mantenga la llegada de grandes lotes de dosis, pero volverán a bajar en los siguientes meses.

Adelantó que se está a la espera de que en los próximos días se informe sobre la llegada de un nuevo embarque de la vacuna de AstraZeneca, que ahora será aplicada la segunda dosis después de 4 semanas de la primera.

Ortega indicó que se estará incrementando el número de dosis para las personas con enfermedades crónicas que se realizará por circuito y en sitios especiales designados para este fin.

Actualmente, Panamá ha acordado la compra de 9.2 millones de dosis de vacuna, 7 millones corresponden a Pfizer, 1.1 millón de AstraZeneca como parte de la negociación directa con la empresa y 1.1 millón con el mecanismo Covax.

Para el doctor Ortega, si se continúa con la vacunación no será necesario volver a una cuarentena rígida y restricción de movilidad, al menos que se introduzca la variante Delta que es de alta preocupación y que hasta el momento se ha logrado contener.

Destacó que el 10 % de las personas elegibles para la vacunación no están acudiendo a vacunarse con la primera dosis y el 15 % no están acudiendo a ponerse la segunda dosis.

Ortega manifestó que hay que incentivar la vacunación y demandar la vacunación en ciertas áreas, pero ante la falta de dosis era algo que no se podía hacer, porque no se podía tener el Panamá de los vacunados y el Panamá de los no vacunados.

Finalizó diciendo que llegó el momento de legislar sobre la obligatoriedad de estar vacunados para ingresar a algunos lugares y ser más firmes con la estrategia de vacunación.