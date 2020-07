PNUD recomienda pagar $5.50 al día a afectados por COVID-19, ¿tiene Panamá la plata?

Esto equivaldría a entre 165 y 170.50 dólares al mes. El Gobierno Nacional de Panamá actualmente ofrece un Bono Solidario de 100 dólares. ¿Es factible adoptar la recomendación de Naciones Unidas?

De acuerdo a cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), alrededor de 1.6 millones de personas se benefician del Programa de Auxilio Económico y Subsistencia. Esto se traduce en 160 millones de dólares al mes, y 1,920 millones de dólares cada año (de mantenerse indefinidamente).

¿Cuánta plata tiene Panamá?

El presupuesto del Estado para el 2020 fue aprobado originalmente por 23,322 millones de dólares. Pero los ingresos han caído dramáticamente a causa de la crisis sanitaria.

Según cifras oficiales, en mayo de 2020 hubo una caída de 57.1% en los ingresos corrientes (comparado con la proyección inicial), de 53.8% en los ingresos tributarios y 35.6% en los impuestos directos. En total, el Estado recaudó 517 millones de dólares menos de lo que esperaba en estos tres renglones.

Es una realidad difícil de remediar en momentos en que la actividad económica se encuentra paralizada en múltiples sectores. Hay más de 170 mil contratos suspendidos en el país, se aprobó una ley de moratoria, y se aumentó el subsidio a la electricidad. Este mes, la Caja de Seguro Social (CSS) informó que tiene un déficit de 1,000 millones de dólares para pagar pensiones.

En otras palabras, falta plata.

En subsidios solamente, el Gobierno Nacional destina al año más de 1,600 millones de dólares. Esto se refleja en subsidios a la electricidad, el gas y programas sociales como la 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades. El presidente Laurentino Cortizo ha recordado que ninguna de estas ayudas se han suspendido, por lo que muchos panameños cuentan con este red de apoyo adicional a las bolsas de comida, bonos emitidos y vales digitales.

¿Qué hacer?

El Ministerio de Economía y Finanzas ha optado por pedir prestado. Para ello se han emitido bonos por miles de millones de dólares. En noviembre se emitió un bono por 1,300 millones, y en 2020 se han hecho dos emisiones más, una por 2,000 millones de dólares y otra por 2,500 millones de dólares.

En junio, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se presentó ante la Asamblea Nacional y adelantó que el próximo monto que pedirán prestado superará los 2,500 millones de dólares.

Este dinero no es un excedente, sino una forma de compensar el enorme agujero en los ingresos producto de la crisis.

Reclamo social

Todas estas cifras pueden tener sentido económico, pero para el panameño encerrado en su casa sin poder salir a ganarse el pan para su familia no significan mucho. Varios gremios se han manifestado exigiendo incluso el pago 500 dólares mensuales. En Panamá, la canasta básica familiar ronda los 300 dólares, por lo que alegan que es justo una cifra mayor para que incluya la cobertura de otras necesidades.

Pero esto representaría unos 800 millones de dólares al mes y 9,600 millones al año, casi el doble del costo de la Ampliación del Canal de Panamá en solo 12 meses.

Otros países que intentaron dar montos elevados tuvieron que cambiar de estrategia.

El Salvador, por ejemplo, otorgó en marzo un bono de 300 dólares. Sin embargo, dos semanas después anunció que no tenía la capacidad para seguir pagando, por lo que entregaría en su lugar bolsas de comida.

“ Panamá no tiene como dar un salario mensual a un millón de habitantes”, manifestó el economista Olmedo Estrada.

Aunque señala que un monto tan elevado no sería factible, reconoce la necesidad de muchas personas.

“ Los contagios no han disminuido, no porque no se han tomado las medidas sanitarias, sino porque la gente que no tiene recursos sale a la calle a buscar para ver cómo consigue dinero para la alimentación”, declaró.

Una de las alternativas que señala podrían ser utilizadas para aumentar la ayuda económica es dejar de pagar los intereses de la deuda pública, que equivalen entre 1,000 y 2,000 millones de dólares al año.

Sin embargo, dejar de pagar los intereses podría comprometer la evaluación de Panamá ante organismos internacionales, poniendo en duda nuestra calificación de riesgo. Es precisamente porque Panamá tiene una buena calificación que se han podido obtener miles de millones de dólares en préstamos, por lo que esto podría ser una movida arriesgada.

Una diferencia importante entre Panamá y otros países del mundo es que no contamos con un Banco Central, es decir no imprimimos nuestra propia moneda. Esto limita las acciones que podemos tomar para aumentar la liquidez.

Es difícil hablar en Panamá de recuperación económica si no se logra primero la reapertura total. Y no se puede hablar de reapertura total hasta que la situación sanitaria no esté bajo control. La realidad actual es que ahora mismo somos el 3 país del mundo con más casos de COVID-19 (por millón de habitantes) y el Gobierno está buscando dinero, porque no hay.