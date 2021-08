Muchas personas siguen en los listados y a la espera de ser trasplantados, una situación que los preocupa con el pasar del tiempo.

Manuel Gómez de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia renal Crónica y vocero de pacientes trasplantados, dijo en Noticias AM que es un paciente no asegurado del Hospital Santo Tomás, su hijo es especial, necesita su apoyo y por sus condiciones no se las puede brindar.

Vea también: La escasez de ciclosporina tiene preocupados a pacientes trasplantados

“Mi trasplante es importante para ser una persona sana. Mis compañeros piden ser trasplantados urgente, porque son padres de familia y a veces cabeza del hogar”, sostuvo.

Agregó que actualmente no hay trasplante de hígado para niños.

Gómez indicó que hay pacientes que llevan años en esta situación y no quieren vivir “pegados a una máquina”.

“Tenemos a muchos pacientes no asegurados con la esperanza de ser trasplantados”, reiteró.

Vea también: Pacientes trasplantados esperan que 'salga algo positivo' en diálogo por la CSS

Además, ha solicitado a la ciudadanía ser solidaria y donar órganos.