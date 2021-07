COVID-19 Pacientes crónicos no vacunados representan el 70% de los hospitalizados por covid

Una especial atención brindan las autoridades a sectores de Azuero, Penonomé, Antón y Panamá Oeste, donde los casos del nuevo coronavirus mantienen una tendencia al alza, comprometiendo la estabilidad de los hospitales de las zonas.

Aunque el epidemiólogo Leonardo Labrador asegura que en la última semana se experimenta una disminución de casos como país, en estas regiones ya mencionadas el aumento sigue, por lo que reitera el llamado a las personas a continuar con las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse.

Detalló que en Azuero hay una importante ocupación de camas en el hospital y este es otro de los indicadores que se están evaluando.

Sobre los cambios que se han dado en el programa de vacunación, Labrador señaló que Panavac-19 ha establecido los grupos y fases, y aunque ya esta población de 60 años debería estar vacunada es importante que la ciudadanía se reporte en los sitios donde se ha establecido para vacunar.

“Ya en este momento la población de 60 años, más de un 80% ha establecido esta vacunación. Según la cantidad de dosis que nos ha estado llegando y según la incidencia y evaluaciones epidemiológicas se ha estado distribuyendo la vacuna porque dependemos de las dosis que nos entregan las casas farmacéuticas”, indicó.

El especialista destacó que con la llegada de estas nuevas remesas se estarán atendiendo las áreas donde no había podido llegar la cobertura.

Incentivó a la población a vacunarse con AstraZeneca si es la que está disponible en su área, ya que ha demostrado que tiene buenos resultados, del mismo modo que la de Pfizer.

Labrador aseguró que, aunque la vacuna de AstraZeneca tiene algunas reacciones adversas, es más probable que las personas con enfermedades crónicas se compliquen si se contagian y no están vacunados.

“En los hospitales hoy día tenemos una población importante complicada con diabetes, simplemente porque no se han vacunado y el covid les ha pegado muy fuerte y están en la UCI. Prácticamente un 70% de las personas en los hospitales corresponde a esta población con enfermedades crónicas que no han sido vacunadas o no se han querido vacunar, allí vemos la eficacia de las vacunas”, expresó.

Por el momento en Panamá solo un 14 o 15% de la población tiene su esquema de vacunación completa.

Labrador destacó que existen comunidades pequeñas donde se ha hecho barrido que ya tienen más del 50% de su población con protección contra la COVID-19, como Taboga y Chimán, donde además, no hay casos de covid.

Explicó que es importante vacunar a los menores de edad que ocupan un porcentaje importante de la población para poder lograr la inmunidad de rebaño.