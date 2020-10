Pacientes con enfermedades crónicas piden informe sobre uso del impuesto de bebidas azucaradas

Ernesto Collins, explica que estos fondos debían ser destinados al Ministerio de Salud (Minsa), a Educación, al Instituto Oncológico y a Clínicas del Paciente Diabético en el sector público, sin embargo, por el momento desconocen que ha pasado con estos dineros, porque según él, no se está cumpliendo con lo dictado por la norma.

“Tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde fuimos atendidos por el secretario general, tanto allí como en el Ministerio de Comercio nos certificaron que este impuesto se está cobrando, pero no saben que se está haciendo con ese dinero”, señaló Collins.

Esta Ley establece el cobro del 7% para las bebidas gaseosas, y se adicionan las demás bebidas azucaradas al 5 %, refiriéndose a toda bebida no alcohólica con azúcares libres añadidos o con edulcorantes calóricos añadidos.

El vocero de los pacientes diabéticos manifestó que la pandemia ha venido a empeorar la situación que por años han enfrentado. Aunque es consciente que la crisis sanitaria no es culpa del gobierno. Siente que la atención que recibían ha desmejorado, no tienen medicamentos y no cuentan con las clínicas.

“Nuestra situación es bien crítica. No contamos con medicamentos y es un calvario. Nos gustaría que esos fondos se den antes de diciembre de lo contrario pasarían al Estado y se perderían”, puntualizó.