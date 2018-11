Pacientes a la espera de trasplantes recuerdan que donar un órgano es donar vida

“La enfermedad del riñón generalmente no tiene síntomas. Por eso es importante que la gente tome conciencia y se haga sus exámenes todos los años, aunque se sienta bien”, compartió Yitsel Aguilar, quien espera un riñón.

“Mi hijo tiene muchos planes. Yo trato de no mostrar cuando me siento mal. Él está muy pequeño para preocuparse por esas cosas, para eso estamos los adultos. Cualquiera puede tener una enfermedad crónica, cualquiera puede necesitar un trasplante. Un donante da vida a varias personas. Un riñón para cada persona, un corazón, los pulmones, la córnea. La llamada del riñón es como la llamada de la luz”, añadió.

“He estado cinco veces al borde de la muerte. Mis hermanas se hicieron pruebas para los trasplantes, pero salió que no podían hacer trasplante. No se lo deseo a nadie, no es vida. No hay solución, solo el riñón y no lo consigo. La espera es muy larga. Un día, pienso que son como 20 días”, lamentó Armando Cedeño.

“Se vinieron muchas cosas a la mente. Mucha preocupación. Tengo dos niñas, una vida de trabajo, estaba terminando la universidad. Pero tengo fe que va a llegar ese donante. Lo que más deseo es ver crecer a mis hijas y estar con ellas lo que Dios decida. Por ellas me levanto”, reveló Josefina Quiel, quien tuvo que dejar su trabajo y universidad.

Ya sea a través de la licencia de conducir o cédula puede decir sí a ser donante. También se puede inscribir en el Registro Nacional de Donantes en cualquier instalación de salud. Es importante decirle a la familia que quiere ser donante para asegurarse que al morir dé vida a otras personas.