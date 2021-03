Pacientes no 'quieren excusas' de quedarse sin medicinas por 'culpa de un amparo'

Los pacientes crónicos son unos de los que más resienten la falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), principalmente por la situación generada con un amparo de garantías que detiene la compra.

Emma Pinzón, vocera de los pacientes, dijo este martes 23 de marzo en Noticias AM, que es el asegurado el más afectado cuando no hay un medicamento en la CSS.

Pinzón dijo que este es un problema que no es nuevo y el punto es el mismo, los requisitos que pide la entidad.

“La caja tiene que proteger al asegurado, la caja se debe al asegurado”, recalcó.

En tanto, sostuvo que cada vez que se exige requisitos de calidad hay protestas.

“Siempre va a haber proveedores que no están de acuerdo con los requisitos”, argumentó.

Explicó que en esa licitación participaron más de 40 proveedores y uno solo detuvo todo el proceso.

Pese a la situación, Pinzón espera que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva el proceso rápido. “La lesión aquí no es algo inmaterial. Somos seres humanos enfermos que necesitamos medicamentos”.

Pinzón indicó que ayer se reunieron con las autoridades de la CSS, porque lo importante es que mientras se deslinde la situación no falten los medicamentos a los pacientes.

“Que busquen la medida para que nosotros tengamos los medicamentos”, acotó.

Entre las recomendaciones de Pinzón están: comprar del fondo de la Presidencia de la República los medicamentos más urgentes, compra directa basando el precio con el que se ofertó en la pasada licitación, la subasta a la inversa y que las unidades ejecutaras hagan compras menores, aunque esta última sale más costosa.

"Nosotros no queremos excusas de que por culpa de este amparo nos vayan a dejar sin medicamentos", recalcó.

Pinzón dijo que el proveedor "no abrió la boca en la homologación... No dijo absolutamente nada".

"No puede entrar esa tanda de recursos legales para obstaculizar. Yo quiero decirles a estos proveedores que usan estos recursos, que ustedes no están perjudicando a la caja, ni están perjudicando a un gobierno, a un partido, están perjudicando a 3 millones de asegurados. Pueden presentar esto en el plano civil para no entorpecer el derecho que tenemos los pacientes de recibir las medicinas", puntualizó.