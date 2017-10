Relacionados Escuela Gran Bretaña mantiene huelga y exige renuncia de la directora

Pese a las pérdida de clases, los padres de familia no han dudado en mostrar su apoyo ya que, para ellos, la directora "no tiene sensibilidad" para tratarlos y que no se toma en cuenta a la comunidad educativa.

Elena Romero, fiscal de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Gran Bretaña, expresó este lunes en Noticias AM que la jornada se retomará cuando el "Meduca nos separe a la profesora de su cargo".

Romero explicó que los acudientes y profesores del centro educativo tuvieron una reunión con autoridades del ministerio, donde expusieron el caso.

Pero, según ellos, la profesora regresó a la escuela después de un periodo de vacaciones y nunca se inició la investigación. "Ahora nos damos cuenta que el proceso todavía no había empezado", comentó Romero. "El Meduca nos engañó".

Los padres de familia solicitan conocer el estado del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) y del estatus de la fotocopiadora, que señalan se llevaron para mantenimiento y más nunca retornó.

Mientras que el dirigente magisterial Eddy Pinto consideró que la directora "maneja la escuela como si fuera su finca".

"No se brinda informes, no se toma en cuenta a la comunidad educativa. Lo ha manejado sola", explicó en Noticias AM. "Los que hemos estudiado administración sabemos que la cosa pública no es de nuestra propiedad, que tenemos que rendir cuentas. La profesora no lo hace porque no tiene miembros de la comunidad educativa activados".

Pinto agregó que "falta mayor fiscalización" del Ministerio de Educación y exigirán a las autoridades que se lleve el debido proceso y se corrijan las anomalías.

Por su parte, la dirección regional del Meduca de Panamá Centro aseguró que ya se están realizando las investigaciones que determinarán si la directora está o no cometiendo irregularidades.

“En este momento, la dirección general no va a ver a las personas, hasta que no haya pruebas fehacientes que hubo mal manejo de los fondos. Tengo entendido que apenas está empezando el proceso de auditoría. Eso no va a durar uno o dos meses”, señaló Enrique Bernal, subdirector de Panamá Centro a TVN Noticias.