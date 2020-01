Graciela Villarue ya está buscando los útiles escolares para su hijo que entrará este año a su primer grado. Asegura que la situación está difícil, por lo que es mejor no dejar todo para última hora.

“La cosa está bien dura. Poco a poco hay que ir comprando las cosas para que no nos agarre de sorpresa. Hay que cambiar la ropa, el uniforme, libros nuevos. Busco calidad, porque de nada vale comprar las cosas baratas si se van a dañar a mitad de año”, contó Graciela.

Así como ella, está Teodolinda Álvarez, quien verifica los precios de los útiles escolares para su nieto.

“Estoy verificando. Necesito todo, uniformes completos para mi nieto”, señaló Teodolinda.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que los útiles escolares están exentos del 7%, mientras que los zapatos que no excedan de $40.00, mochilas cuyos costos no superen los $30.00 y las correas que no cuesten más de $15.00 también contemplan este descuento.

“Muchas veces sucede que los comercios mantienen un precio en estanteria, pero al momento de pasar el producto por escáner en las cajas no cumple con el precio. Es una de las principales anomalías que detectamos. Y por esta razón realizamos estos operativos a inicio del año. Del 17 al 20 de febrero estaremos iniciando con el primer período de esta verificación que vamos a realizar a nivel nacional. La segunda fase será del 27 al 28 de febrero. Como autoridad estaríamos procediendo con las multas y sanciones si verificamos que existe incumplimiento”, aseguró Gabriel Pérez, analista de información de la Acodeco.

Aquellos comercios que incumplan con lo establecido por ley podrían ser sancionados hasta con 10 mil dólares.