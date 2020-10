Pago de incapacidades por COVID-19 y cuarentena preventiva genera debate

Los trabajadores con Covid-19 o aquellos se les apliqué una cuarentena preventiva se les debe certificar su condición a través de las direcciones regionales de salud y las certificaciones deben ser entregadas a la Caja de Seguro Social para tramitar su incapacidad y los pagos. Cada trabajador tiene derecho a 18 días de incapacidad al año.

"Esos 18 días a que tiene derecho el trabajador están establecidos en el Código de Trabajo. Esta el fondo de incapacidad que se acumula de 12 horas por 26 jornadas, que va a tener el trabajador acumulado en caso que deba extenderse esa incapacidad, y si allí no está cubierto, entonces viene el riesgo profesional que es la cobertura que ofrece la Caja de Seguro Social, a través de la Ley 51, pero es importante mencionar que en el caso que el trabajador busque ejercer ese derecho, el empleador debe estar al día en el pago de las prestaciones y paz y salvo", dijo el viceministro de Trabajo, Roger Tejada.

¿Qué sucede cuándo se necesita usar el programa de riesgo profesional y los empleadores no están al día con al día con los pagos en la Caja de Seguro Social?

"Si la empresa no esta a paz y salvo, y un trabajador con Covid-19, busca aplicar a este fondo, la empresa deberá asumir el pago que se debe realizar al trabajador y de hecho ha estado pasando y hemos realizado el llamado a varias que tienen que asumir el pago porque no estaban a día con la Caja de Seguro Social", indicó Tejada.

Los trabajadores piden que se evalúe el tema de las incapacidades y posibles reformas a la ley, ante la posibilidad de un rebrote de casos de Covid-19.

"A pesar que el decreto 78 estableció que los trabajadores y trabajadoras con Covid-19 o por motivos de trazabilidad fuesen enviados a cuarentena obligatorias, sus incapacidades serían tramitadas a través de la Caja de Seguro Social, no se estableció ningún instrumento jurídico que hiciera viable esta medida, por lo tanto en todos estos meses han existido una gran cantidad de trabajadores que no han podido recibir sus ingresos, sea por resultar Covid positivo o por trazabilidad, algunos porque habían agotado sus fondos de enfermedad, y otros porque al ser cuarentena no están incapacitados y no se le aplicaría el artículo 200 del Código de Trabajo", señaló Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical.

Desde el Ministerio de Trabajo indican que la solicitud de los gremios de trabajadores se encuentra en análisis.