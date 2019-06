Panamá se une a conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

En Panamá, todo junio es considerado como el mes de los recursos naturales. La Fuerza de Tarea Ecológica ya se ha puesto en acción.

"En el inicio del mes de los recursos naturales es tradición realizar operativos para combatir delitos contra la vida silvestre", manifestó el ministro de Ambiente, Emilio Sempris.

La Policía Ecológica, el Servicio Nacional Aeronaval, Aduanas y el Ministerio Público colaboraron en estos operativos realizados en áreas protegidas para prevenir el tráfico de especies nativas. Se colocaron unos 30 mil dólares en multas.

Sempris recordó que es ilegal vender animales como iguanas y pericos, así cómo comercializar prendas hechas con animales silvestres.

Contaminación Atmosférica

Desde que comenzó en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente ha crecido hasta convertirse en una plataforma global para la difusión pública. Las celebraciones de este año se llevaron a cabo bajo el tema "Sin Contaminación del Aire", un llamado a atender el mayor riesgo ambiental para la salud humana, que causa cada año al menos 300.000 muertes prematuras en las Américas.

Los gobiernos nacionales de Honduras y México, y las autoridades locales de Bogotá (Colombia) y Montevideo (Uruguay) se comprometieron a encontrar soluciones en favor de un aire limpio como parte de su adhesión a la red Respira La Vida, que ahora cuenta con la participación de 63 ciudades, regiones y países con un total de 271,4 millones de ciudadanos.

“El derecho al aire limpio es un derecho humano. Si no podemos respirar aire limpio, no podemos gozar de salud, no podemos vivir a plenitud. Así de simple. La contaminación es el desafío Ambiental más apremiante de nuestro tiempo”, dijo Leo Heileman, Director Regional de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe.