Panamá busca actualizar su Plan Maestro de Turismo Sostenible

Esta actividad sumó a varias entidades y la actualización estará a cargo del consultor de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el español Augusto Huéscar.

En esta consulta encabezada por la ATP, participaron el Ministerio de Cultura, MiAmbiente, el Fondo de Promoción Turística Internacional y el Gabinete Turístico.

En el encuentro se recogieron impresiones del sector, sobre aspectos que se deben actualizar en este plan que se entregó hace 13 años.

El administrador de la ATP, Iván Eskildsen, señaló que se tomará en cuenta todo lo que surja de los cambios en el PMTS. "Iremos viendo como nos enfocamos en los productos prioritarios que junto a la empresa privada desarrollaremos basado en las adecuaciones del plan, que va ser nuestra hoja de ruta”.

Huéscar, quien durante 10 años ha trabajado en la actualización del plan maestro de turismo de Paraguay, Nicaragua, Georgia, Nepal, Marruecos y Rusia, señaló que eran necesarias las consultas al sector, “porque conocen cómo está la situación en la industria, cuál es la visión que se tiene del turismo para los próximos cinco años, qué es necesario mejorar y qué puntos se deben mantener en el documento”.

Importancia de la actualización

En este sentido, Huéscar expresó que cuando se redactó el plan anterior se pensó en el consumidor de aquella época, que no gastaba como lo hace el viajero actual, los destinos han cambiado, igualmente la oferta y la demanda y ha llegado mucha inversión. “No se puede seguir trabajando con un plan que tiene muchos cambios tan profundos”, remarcó.

Agregó que el turista del 2007 consumía mucho menos online de lo que se consume ahora, compartía mucho menos sus opiniones y muy poco se fijaba en los comentarios de otros.

“Son variables que, unidas al surgimiento y estabilización de las plataformas online con inversiones fuertes y suaves, configuran una manera de consumir turismo completamente diferente. Son cambios que se han producido que hay que incorporar", destacó Huéscar.

Objetivos

Entre los objetivos para modificar el plan enfocado al turismo sostenible destacan: generar más entradas de turista, que se queden más tiempo, que gasten más y atraer negocios.

Según Huéscar, el mismo arrojaría tres beneficios: impulsar la descentralización, mejorar la imagen del sector público e identificar y superar cuellos de botellas regionales.

Considera que, el antiguo plan es un documento excelente y extenso que fue concebido con mucho profesionalismo; sin embargo, es necesario actualizar el diagnóstico, que traerá nuevas áreas de actuación para los próximos cinco años.

Señaló que, si no se dan los cambios o se postergan, las acciones de la ATP, en los siguientes cinco años no tendrían una lógica que la justificará y agregó que muchas instituciones turísticas operan por pura inercia, como se veía en los últimos 10 años, funcionaban tal vez, pero no en el uso óptimo.

Sobre el cumplimento del plan actual destacó que ha quedado evidenciado que algunos objetivos se cumplieron más que otros y, en general, el nivel de ejecución fue bajo.

"En el ámbito de los productos no hay que hacer muchas modificaciones eso es lo más estable de todo, porque desarrollar un producto no es tan fácil y se ha trabajado en venderlos mejor y en empaquetarlos y ponerlos en el mercado de una mejor forma", manifestó, a la vez indicó que el plan maestro es necesario para que la administración actual de la ATP optimice el uso de sus fondos en el quinquenio.

Por su parte, Annette Cárdenas, del Consejo Nacional de Turismo (CNT), por su lado, calificó como positivas las reuniones consultivas con el sector, y agregó que, los cambios que requiere el país como destino se tienen que ir adecuando para que el mismo sea óptimo y con una visión a largo plazo, pero con revisiones cada año. Las actualizaciones del PMTS deberán estar terminadas en cinco meses, a partir del refrendo del contrato.