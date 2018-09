Panamá aparece en top 10 de países subalimentados de Latinoamérica

El listado de los países peores alimentados de Latinoamérica lo dio a conocer la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En una evaluación sobre la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, Panamá quedó en el número 9, registrando un 9.2% de subalimentación porque los panameños no ingieren las calorías necesarias para su actividad diaria.

“El panameño se alimenta mal. No recibe los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita diariamente. Consume grasas de mala calidad, come mucho fuera de la casa. Proteínas de buena calidad no las consume, ni tampoco vitaminas y minerales que provienen de los vegetales y las frutas”, señaló la nutricionista, Mirna Mencomo.

El ranking de países cuyos habitantes no se alimentan de forma sana lo lidera Bolivia. Un 19.8% de su población esta subalimentada, le sigue Nicaragua con un 16.2%, y de tercero Guatemala con 15.8%

“Una buena alimentación durante el desayuno puede ser una porción de carbohidratos harinosos como pan y cereales. También se pueden incluir verduras, una pequeña porción de proteína de la carne y una porción de fruta”, señaló la nutricionista, Reina Palacios.

“El panameño debe tratar de comprar frutas y vegetales de la época que son más baratos. Debe tratar de cocinar en casa y llevar sus comidas preparadas al trabajo”, recomendó Mencomo.

El estudio indica que tanto en Panamá como en los otros países, los grupos más vulnerables se concentran en la población rural e indígena. Sin embargo, los resultados de los censos de salud están mostrando que hasta en la ciudad la población está enferma por no alimentarse bien y por llevar una vida sedentaria.