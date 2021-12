Para enero de 2022 se aprobaría en segundo y tercer debate un Sistema Nacional de Protección Integral que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debido a la grave situación que padecen unos mil 70 menores en 51 albergues.Así lo aseguró la diputada Kayra Harding, al tiempo que confirmó que, “ya se ha alcanzado un consenso importante con la sociedad civil, para no fallarles a los niños, porque en su mayoría los albergues son atendidos por este sector y tienen que tener la supervisión del Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el Ministerio de Desarrollo Social”.Se comprometió a seguir en el mes de enero con la discusión del tema para lograr su aprobación final. El proyecto de Ley tiene más de siete meses de estar en consultas y fue ampliamente consensuado con todos los sectores.La reunión de la Comisión de la Mujer se dio luego que la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, pidiera una cortesía de sala para escuchar a la consultora Matilde Luna, una especialista en derechos humanos de los niños, quien visitó los 51 albergues y entrevistó a una población de mil 70 niños principalmente de las comarcas Indígenas del país, abandonados y sin hogar.“La forma en que estos menores han sido sacados de sus lugares de nacimiento y movidos a provincia donde se ubican los albergues Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Chiriquí. Se afectan a niños con discapacidad porque sus padres dicen que no los pueden criar por un problema de pobreza extrema, porque no le pueden brindar la atención científica y cuidados necesarios, y la nutrición”, señaló Harding.El 69% de los albergues son mixtos que funcionan por gestión privada y por la inversión que realiza el Estado, por ende, es el momento de revisar que se está haciendo con esos recursos y ya se tiene muy adelantada esa parte el proyecto de Ley.La Comisión de la Mujer y todos los que la integran tienen el compromiso de seguir adelante con las investigaciones y gestiones, ya que la misma se encuentra en una etapa muy importanteUna subcomisión de Asuntos de la Mujer dirigida por la diputada Emilie García, continúa con su gira de fiscalización por los albergues a nivel nacional, en esta ocasión visitaron la provincia de Colón, donde se pudo conocer las condiciones en que funcionan cuatro de estos hogares.