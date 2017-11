Advierten que Panamá debe acatar acuerdos en materia de discapacidad

Panamá ha ratificado varias convenciones en pro de las personas con capacidades especiales y cada cuatro años debe rendir informe de los avances en sus países.

En el caso de Panamá, a pesar de que se estima que hay unas 400 mil personas con discapacidad y se han dado algunos avances se realizan pocas consultas con los padres y madres de familias con capacidades especiales.

“Esto se ha hecho a medidas, no siempre se nos ha consultado y en derechos humanos Panamá suscribió una Convención en Derechos Humanos y todavía esta consulta permanente no se ha cumplido”, aseveró Moreno.

Panamá cuenta con un Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el cual es presidido por el presidente de la República, donde se desprenden todas las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, pero desde el gobierno del presidente Martín Torrijos que se efectuaron las reuniones, solo se han reunido una vez con esta administración”, explicó Moreno.

“Le enviamos un mensaje respetuoso al presidente de la República, quien se comprometió para realizar acciones y realizar programa en materia de salud, vivienda, educación para que cada ministerio realice según competencia lo que atañe a las personas con discapacidad”.

A juicio de Moreno “hay un estancamiento”, porque si no se reúnen como van a realizar las acciones a favor de las personas con discapacidad, porque no “hay una política pública ni de Estado. Senadis hace lo que puede pero no es el eje central de esta política, cuando el propósitos es planificar como Estado lo que se debe realizar”.