Panamá aún no ha decidido sobre obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19

La funcionaria del Minsa dijo que una vez se activaron las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país inició su plan de acción y se conformó una comisión a la que se le proporcionó el plan de acción para la introducción de la vacuna.

Expresó que se mantienen a la espera de que se seleccione la vacuna más segura para activar el sistema y hacer que el país la adquiera en un periodo de tiempo más corto. Para ello hay un destinado un monto de 20 millones de dólares.

Obligatoriedad

La funcionaria dijo que la vacuna sería gratuita. También afirmó que, por ahora, el Estado no va a aplicar la obligatoriedad de la vacuna y se trabajará por demanda espontánea. Es decir que se le aplicará a cada persona que lo desee, siempre y cuando sea del grupo seleccionado.

Recalcó que, aunque en la ley 48 del 7 de diciembre del 2007, establece en el artículo 1 que las vacunas son gratuitas y obligatorias, “hasta hoy no se ha decidido que el Estado va a utilizar la obligatoriedad para aplicar esa vacuna”.

Manifestó que el relevo de responsabilidad protege y en ese sentido expresa que si se vacuna a una familia y la de al lado no quiere vacunarse y les da COVID-19 no podrían intentar colocar una contrademanda porque se le ofertó la vacuna y no quisieron colocársela.

Demanda

Explicó que el país había solicitado vacuna para el 28% de la población. Dentro de ese porcentaje se han incluido a todos los adultos mayores de 60 años, funcionarios de salud, pacientes de enfermedades crónica y demás grupos esenciales.

Sin embargo, la OPS informó que solo tienen disponibilidad para asegurar al 20% de la población. De allí el país bajo la solicitud a un 13% donde tendrán acceso, en primera instancia, los adultos mayores y al personal de salud.

El 13% representa la necesidad de dar un abono, a más tardar, el 9 de octubre, de 1.9 millones de dólares. Esa cantidad de dinero forma parte de 12 millones de dólares que tiene que pagar el país, aproximadamente para la primera fase.

Según Hewitt, el problema que hay es que la OPS está solicitando la cantidad de dinero, pero no es reembolsable, sino que es solo para hacer los trámites logísticos, por lo que cuando llegue la vacuna, se debe tener la disponibilidad inmediata de entregar el dinero restante de los 12 millones de dólares.

Dejó claro que, en una primera fase, cuando la vacuna sea aprobada, no habrá disponibilidad para toda la población, sino a medida que se vaya abriéndose la demanda, se podrá ofertar a la población, por grupo específico.

En medio de la pandemia, se ha visto un descenso en la aplicación de algunas vacunas a niños menores porque las madres sienten un poco de temor, al igual que en el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que en la mayoría de los casos los niños eran captados en las escuelas, pero con la paralización de las clases, ha sido un poco más difícil y por ello van a iniciar campañas.