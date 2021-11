Panamá avanza en su apuesta de energías renovables para abaratar costos a los consumidores

El secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, habló sobre el aumento de los precios del combustible a nivel mundial, asegurando que los efectos del covid en Europa y la ralentización de la economía china en los últimos meses ha provocado un descenso de precios.

Destacó que, desde hace 13 años, se estableció un precio tope para la gasolina y el diésel con el fin de que no se supere la barrera de márgenes de comercialización y transporte, además, estos ajustes se dan cada 14 días para estabilizarlos y mitigar la volatilidad.

Rivera dijo que, según la Agencia Internacional de Energía, plantean un descenso en los precios del combustible para finales de año y el primer trimestre del 2022, sin embargo, las entidades financieras que también tienen mucha relevancia en cuánto a proyección de precios ven un repunte a final de año y principio del 2022, por lo que existe cierta incertidumbre.

Sobre los acuerdos logrados con la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), el Secretario de Energía explicó que se están afinando los mecanismos de distribución, con el uso de una plataforma desarrollada por la Autoridad de Innovación Gubernamental para llevar un mejor control de este subsidio.

Transición Energética

Rivera aprovechó para hablar sobre las cinco estrategias nacionales para la transformación energética que busca lograr los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en las Naciones Unidos y los compromisos del Acuerdo de París.

Detalló que la agenda de transformación energética tiene varios ejes: la descarbonización de la economía, la digitalización, la descentralización y la democratización.

“La consolidación de una planta como esta que nos da la garantía de poder producir energía en todo momento que es el gas natural, como lo había estado dando históricamente los combustibles fósiles como el diésel y búnker. Estas tecnologías estarán saliendo de nuestro mercado en diciembre del 2023, remplazados por el gas natural”, señaló Rivera.

Agregó que el país también está apostando a la energía solar fotovoltaica o plantas de paneles solares, y la energía eólica que para el próximo año entrará cerca de 66 MW adicionales a los que ya se tienen.

Otra estrategia que plantea el gobierno es la de ‘generación distribuida’ que permitirá a los ciudadanos acceder a energías renovables, lo que podría abaratar los costos.

Rivera aseguró que en Panamá no hay monopolio de generación eléctrica, salvo los naturales que son las redes de transmisión y distribución. Indicó que los mercados de generación tienden a ser oligopólico por los tamaños de inversión que se necesitan y los tiempos de construcción, pero es algo que no solo ocurre en Panamá, sino también en China, Estados Unidos y Europa.

Destacó que los proyectos que se están incorporando forman parte de la agenda de transformación energética y esto forma parte de los compromisos al Acuerdo de París por parte de Panamá, donde el país se compromete a reducir 11%, o sea 11 millones de toneladas menos de gases de efecto invernaderos para el 2030, pese a ser un país carbono negativo.

“El gas natural permite potenciar las renovables que hoy día no tienen potencia firme, no nos garantiza que cuando pase una nube sobre un parque solar no tengamos un bajón”, expresó.

Explicó que los contratos tienen un mecanismo de indexación que está asociado al precio en que se vende la energía que se ajusta hacia arriba o hacia abajo, también es importante señalar qué energía va a reemplazar el gas natural, que son búnker y diésel que deben salir del mercado en diciembre del 2023, por lo tanto, el costo a los consumidores será más barato.

Aseveró que las hidroeléctricas se seguirán manteniendo como la principal fuente de energía eléctrica en el país por lo que seguirán funcionando.

Rivera indicó que AES, con todo su conglomerado genera cerca de 700 MW, aunque esto es variable dependiendo de la época del año.

Con la salida del búnker y el diésel como fuentes de energía y la entrada del gas natural se espera que el costo de la energía sea más barata para los panameños.