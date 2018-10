Panamá gana millonario arbitraje por disputa de tierras costeras

Su nombre es Antonio Álvarez Desanti. Entre 2010 y 2011 compró una tierras costeras en la comarca para desarrollo turístico, pero irregularidades en documentos públicos llevaron a la nulidad de todas esas transacciones.

"Por ley, MiAmbiente debe ser consultado cuando existe un área protegida que puede ser afectada por una potencial titulación. En este caso, no se hizo nada de eso", comentó el exsecretario de esta institución, Félix Wing, a TVN Noticias.

"Y sobre todo si es área protegida, definitivamente hay procedimientos que deben cumplirse y en este caso, aparentemente no se cumplieron", agregó.

La demanda exigía el pago de $80 millones al no poder hacerse con las tierras. El fallo fue a favor de Panamá, pero uno de los árbitros no estuvo de acuerdo. Considera que las acusaciones hechas no pudieron ser demostradas.

Lo que Panamá sí tendrá que pagar son los gastos legales, que superan el millón de dólares.

El abogado ambientalista Harley Mitchell manifestó que en el expediente se notaba que la inversión que se "planificaba hacer en el área de la comarca Ngäbe Buglé era absolutamente turismo convencional".

"Turismo puro y duro de sol y playa, aprovechando el área natural. Este tipo de turismo hubiese sido lesivo al ecosistema de la zona", dijo.

La irregularidades, entre las que se sospecha un presunto fraude, empantana algunos hechos y abre espacio a preguntas sobre cómo Antonio Álvarez adquirió las tierras.

"Llega el momento en que se tenga que hablar justamente de la responsabilidad solidaria de los funcionarios, cuando es su funcionamiento y su actuar el que causa una lesión al patrimonio del Estado o permite todo este debate judicial de años", consideró el expresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz a TVN Noticias.