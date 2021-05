Panamá requerirá una reforma fiscal 'en el mediano plazo', según exministro Chapman

El economista y exministro de Planificación y Política Económica Guillermo Chapman, dijo este martes 11 de mayo en el programa Mesa de Periodistas, que Panamá va por buen camino en su recuperación económica, pero el país podría estar mejor.

Agregó que el Gobierno ha presentado un plan de recuperación, pero que realmente no se ha publicado y es necesario para que el país tenga una guía, sin embargo, ve que “ la economía se está recuperando. Con simplemente pasearse por la ciudad después de haber estado tanto tiempo en cuarentena hay una impresión de movimiento”.

Sostiene que la señal más positiva es la vacunación y dice que se está vacunando a buen ritmo y eso “ hay que aplaudirlo”. Recalcó que, al ritmo actual de 20 mil personas vacunadas por día, para fines de año se tendrá la inmunidad de rebaño, lo que es bueno para la recuperación económica.

Agrega que hace falta una acción más directa y concertada del sector público que incluye cuestiones sobre el manejo fiscal y algunas políticas de promoción.

Explicó que la estructura de un país pequeño como Panamá depende de sus relaciones con el resto del mundo. No es el mismo caso de países tamaño continente como Rusia, China o Estados Unidos, que pueden depender de su mercado interno.

Panamá tiene una buena posición geográfica, infraestructura para el aprovechamiento de esa posición, empezando por el Canal de Panamá, el ferrocarril transístmico y las instalaciones portuarias que son las más importantes de América Latina.

“Paradójicamente”, entre la década del 2010 al 2020, el crecimiento fue hacia adentro cuando el sector de la construcción pesaba respecto al Producto Interno Bruto (PIB), entre el 15% y 20%.

Afirmó que ese porcentaje no es sostenible y se demuestra con el hecho de que hay miles de apartamentos por vender y otros miles de metros de oficinas, espacios comerciales y hoteles vacíos. “ Simplemente no hay mercado para nuevas construcciones y el país no puede seguir financiándolo”.

Asegura que se tiene que hacer un cambio estructural a al inverso de lo que está haciendo China, que creció hacia afuera en los últimos años y ahora crece hacia adentro.

Las condiciones del país y la coyuntura, por el hecho de que en los últimos 10 años se ha crecido más hacia adentro que hacia afuera , a punta de endeudamiento, hay que cambiarlo y reorientar el crecimiento.

Chapman ve un potencial, a mediano plazo, al turismo que puede generar grandes oportunidades. Además, al sector primario dijo que se tiene que revivir porque puede ser una fuente importante de empleo.

También cree que la logística como nuevas y buenas fuentes de recuperación.

El economista expresó que el crecimiento económico requiere de recursos especializados, de personal técnico y gerencial, en la que se va formando una clase de ejecutivos, que tienen un estándar de vida y cultura. La clase media no es solo medida por el nivel de ingresos, sino por sus características socioeconómicas.

Las clases medias tienden a promover la estabilidad en el país, es decir que se trata de un fenómeno que no solo es económico, sino sociológico y de dar estabilidad política al país.

Reforma en el mediano plazo

Según el experto, este no es el momento para la austeridad fiscal. Afirma que en ese momento el gobierno tiene que gastar y es lo que están haciendo casi todos los gobiernos del mundo y agrega que ahora no es necesaria una reforma fiscal, pero en el mediano plazo sí lo será.

“La situación de gastar más de lo que entra no es sostenible”. La solución que propone es elaborar desde ya la reforma fiscal.