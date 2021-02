Panamá pide que se respeten los convenios del trabajo marítimo en caso de panameños varados en Colombia

Un grupo de panameños tiene un mes varado a bordo del buque petrolero mongol Nissi Commander I, en la bahía de Santa Marta, en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores realiza las gestiones para repatriarlos y que se cumplan sus derechos.

El capitán Juan Maltez, director general de Gente de Mar, explicó que, por tratarse de un buque registrado bajo la bandera de Mongolia, se dificulta el accionar, pero se están realizando las acciones mediante vía diplomática, ya que es otra jurisdicción, pero sí podemos pedir que se cumplan con los convenios del trabajo marítimo.

“Hemos remitido una nota a nuestro embajador y representante en la misión permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional para solicitar el apoyo al homólogo de Mongolia para pedir la retractación y el pago de salarios adeudados basados en el cumplimiento del convenio sobre trabajo marítimo”, indicó Maltez.

A bordo del buque hay ocho panameños, y aunque según Maltez, durante la pandemia se han dado muchos casos similares, este es uno de los primeros casos con tripulación panameña. “Está pasando mucho debido a que hay ciertos problemas dentro del sector marítimo internacional, pero todo buque que tenga una bandera, la bandera tiene que cumplir con los convenios y salvaguardar la vida de la gente de mar dentro de sus buques”.

Maltez indicó que, si la tripulación desembarca en este momento, fuera de la normalidad que conlleva se les dificultaría el pago de los salarios, también se requiere cierta documentación y “el buque no está cumpliendo con lo que debe cumplir y por eso Colombia no los deja desembarcar”, sostuvo.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional realiza todas las gestiones diplomáticas posibles y la Autoridad Marítima ha enviado notas a la Autoridad Marítima Internacional y la Autoridad Marítima de Mongolia para que cumplan lo establecido por los convenios.

“Desde el inicio de la pandemia la Autoridad Marítima de Panamá no se ha detenido, fuimos el único país en brindar ayuda humanitaria al buque Rotterdam y el crucero Zaandam. De esa fecha hasta finales de 2020 ayudamos y gestionamos más de 12 mil repatriaciones en más de 50 nacionalidad, y de esta misma forma pedimos que otros países nos brinden esa ayuda a nosotros”, manifestó Maltez.

Reiteró que como gobierno se está haciendo todo lo que la ley permite, que sumado a las comunicaciones que se están dando esperan que el armador cumpla.

Maltez finalizó diciendo que se está en comunicación constante con el primer oficial del buque, y lo que expresa no es lo adecuado, la alimentación que reciben no es la adecuada, la cantidad de agua no es la adecuada. Lo primordial es que reciban el combustible para encender los generadores.