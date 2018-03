María José Paiz Arias de la Fundación Down Panamá, pidió en Noticias AM, que se respeten sus derechos y no sean vulnerados por sus diferencias físicas, ya que eso no los define como personas.

Para José Alexis De Gracia de la Fundación Down Panamá, hace falta que las personas los acepten como son, porque tienen muchos talentos para desarrollar.

Día Mundial del Síndrome de Down

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, una condición generada por una alteración en el cromosoma 21 que afecta, dependiendo de cada caso, la capacidad intelectual, así como las características o rasgos físicos de las personas. Sin embargo, cada niño evoluciona de manera distinta y puede llevar una vida favorable.

Como parte de la celebración, se llevará a cabo el domingo 25 de marzo, una carrera- caminata en la Cinta Costera desde las 6:30 a.m.

Las personas con Síndrome de Down piden respeto a sus derechos e igualdad de oportunidades para ser felices.