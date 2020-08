'Panamá no puede esperar que exista una vacuna para ir superando efectos de la pandemia'

La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería de la República, Erika Mouynes, expresó en primer lugar que no se puede asumir que no se superará el impacto de la pandemia completamente, hasta que no haya una vacuna a la que tengan acceso los panameños.

Las palabras de la viceministra se dieron en el programa Mesa de Periodistas por TVN Radio.

Acciones

Sostuvo que es un tema “ delicado e importante” y recalcó que el país no se puede “ sentar de brazos cruzados a ver cuándo aparezca o ver cuándo alguien tenga éxito, para luego ver qué es lo que se va a hacer”, sino que se requiere de preparación con una estrategia clara, con hitos y de manera metódica ir tomando decisiones.

El ejercicio, que según la funcionaria se trabaja desde el Gobierno, implica tres elementos claros. El primero, es la iniciativa multilateral, donde Panamá se ha adherido a “ varios” mecanismos multilaterales en el que participan más de 100 países.

El segundo elemento, es la estrategia bilateral, que implica un acercamiento estratégico a casas farmacéuticas y países que también hacen investigaciones propias, tratando de hacer algún acuerdo para un suministro temprano, de una cantidad de dosis que, aunque sea pequeña, pueda llegar a la población más vulnerable.

Según Mouynes, Panamá mantiene conversaciones con al menos 12 casas farmacéuticas y países.

Negociaciones

Dejó claro que, por el momento, nadie sabe cuál es la vacuna que va a ser exitosa y por eso se ha estado desarrollando el ejercicio multilateral que da acceso a un portafolio de vacunas, en el que negocian más de 100 países.

Agrega que lo que se trata de hacer ahora es garantizar el acceso para cuando ya esté desarrollada.

Por su parte, Eduardo Ortega, pediatra infectólogo y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que hay un componente técnico que no se puede evitar, porque es parte sustancial de la vacuna que se vaya a utilizar.

Agregó que de 200 vacunas que están en investigación, 26 están en etapa de prueba en humanos. De esas 26, hay 5 o 6 que están en la fase finales de investigación.

Lo que se ha hecho en Panamá, a través de Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue organizar un grupo científico en el que participan investigadores panameños con experiencia en temas de vacunación, que se encargarán de evaluar cuál es el mejor producto para traer al país.

Panamá en grupo de pruebas

Ortega dijo que Panamá ha sido aprobada por el Comité Nacional de Bioética y Ministerio de Salud, para iniciar un estudio de fase dos, de una vacuna de una compañía china que trabaja con una empresa europea.

Según el médico, se trata del diseño de un producto innovador. El estudio debe comenzar a finales del mes de agosto.

También ha sido aprobado para un segundo estudio para una vacuna que utiliza material genético del virus. Se trata de una compañía alemana, cuya propuesta debe pasar por el comité de bioética.

Por otra parte, el país ha sido preaprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para participar de en el grupo de investigaciones denominado "Solidaridad", donde hay un grupo de nueve vacunas, pero todavía no se sabe en cuál participará Panamá.

También se mantienen conversaciones con empresas de Australia, China y otra de Europa, donde aún se avalúa si las propuestas son adecuadas para el país, dijo el médico.

Lo que se busca es traer el país proyectos que se encuentren en la fase tres.

Prioridad

La sugerencia de la OMS sobre la prioridad para la colocación de vacunas, una vez exista, es en primer lugar, el personal médico, personas mayores de 60 años y el tercer grupo es el de las personas con enfermedades crónicas.

Ese grupo representa el 20% de la población mundial y se estima que serían 2 mil millones de personas.