“Que la gente despierte ante la corrupción e impunidad que estamos viviendo. No puede ser que robas 30 millones, devuelves 15 y no pasa nada. No hemos dicho nombres, y puedes ver cómo han salido tantos grupos, criticando, atacando”, explicó Ubaldo Davis, productor de La Cáscara y Organizador de la marcha.

Estudiantes, jóvenes, y profesionales de diversas áreas, aseguran que buscan crear conciencia y hacen un llamado a la ciudadanía para decir no a la impunidad.

“El tema de la corrupción es un deterioro al tejido social. Hace importante un llamado a una convocatoria nacional”, destacó Alfonso Fraguela, del Colegio de Abogados.

Sobre esta convocatoria hay voces que critican que sea un 9 de Enero, Día de los Mártires. Hay quienes señalan que lo importante es que los jóvenes se hagan escuchar.

“Yo invito a la juventud panameña que salgan de su casa el 9 de enero. Ya sea que vayan al Instituto Nacional, a la Avenida de los Mártires, a las escalinatas de la Administración del Canal de Panamá”, exhortó Joaquín Vásquez, del Movimiento 9 de Enero.

La concentración iniciará a las 9 de la mañana.