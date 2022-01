Las declaraciones del alcalde de Colón, Alex Lee, en las que sustentó la importancia de los gastos de movilización y representación de los alcaldes y representantes de corregimientos, han causado el rechazo de algunos ciudadanos.

"Se aprovechan del pueblo", dijo una ciudadana a TVN Noticias. "Es injusto lo que hacen los gobiernos, ganando más que una persona que tanto se sacrifica en el día a día".

"El que quiera financiar su campaña que lo haga de su bolsa", expresó un ciudadano. En tanto otra ciudadana agregaba: "Deben bajarse los sueldos y dárselos a los jubilados que son los que lo necesitan, no ellos", opina otro ciudadano.

Lee sostuvo que esos gastos son útiles para el servicio comunitario y que no son salarios. Además de que con ellos pueden recorrer sus comunidades porque si no lo hacen no podrán reelegirse en sus cargos.

"Lo dicho por el alcalde Alex Lee es una desfachatez total. Lo que está diciendo es que, con el dinero de nosotros, estamos financiando su campaña", señaló el integrante de la sociedad civil, Hermel Rodríguez.

"¿Cómo podemos aspirar a tener mejores autoridades si los que están electos utilizan los recursos para ellos perpetuarse?", agregó. "Como decimos en buen panameño, esta es una 'pelea de tigre suelto con burro amarrado', porque las personas que quieran aspirar a estos puestos, a hacer un buen trabajo, se encuentran con una maquinaria financiada con nuestros impuestos para perpetuarse en esos cargos".

El asunto será evaluado por la Contraloría General de la República mediante la Dirección Nacional de Fiscalización General.