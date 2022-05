Como complejo, así calificó el politólogo Antonio Sanmartín, el escenario electoral de Panamá camino al 2024, luego de analizar los procesos desde el 2004 hasta el 2019, indicando que el expresidente Ricardo Martinelli parece posicionarse como la primera opción para los panameños, mientras que Ricardo Lombana ha perdido fuerza, Rómulo Roux se ha desvanecido y José Blandón nunca ha subido.

Sin embargo, para el politólogo, la situación actual no define lo que pasará en el 2024, ya que aún no se han terminado de conformar las fórmulas políticas y en los próximos meses podría surgir un “ gallo tapado” que puede cambiar el panorama.

Vea también: Publican en Gaceta Oficial Ley que configura los circuitos electorales para la elección de diputados

Destacó que el perfil del votante que se decanta por Martinelli tiene un factor muy simple, que es ‘el movimiento económico’, recordando que en el periodo 2009-2014, el argumento es que la plata se movía, e incluso muchos votantes del propio partido oficialista podrían estar viendo esta opción como algo potable.

Según Sanmartín, existen encuestas comerciales que son muy dudosas, ya que, el vicepresidente de la República, J osé Gabriel Carrizo marca por debajo del 20%, lo que es muy bajo, resaltando que hay mucho descontento entre los adeptos al Partido Revolucionario Democrático (PRD) en relación al gobierno, además, Carrizo no tiene carisma, ni credibilidad.

“El último video que hizo para anunciar que no correría por la Comisión Nacional de Elecciones (CEN) del PRD fue malísimo, se veía claramente que estaba leyendo y que en sus palabras no había autenticidad. Yo no veo a ‘Gabi’ Carrizo unificando al PRD de aquí al 2024”, expresó.

Sobre el clientelismo electoral, destacó que hay entre un 25 y 35% de votantes sesudos, pero hay un alto porcentaje de votante clientelista que está cansado de las promesas y le dice al político “qué hay pa'mí. Dame porque tú lo tienes todo, no quiero que me vengas con palabras, yo tengo problemas económicos graves y yo necesito que me ayudes”, y los partidos se organizan de forma estructural con líderes que halan gente y esos líderes están en planillas.

Vea también: El vicepresidente Carrizo y la polémica entre política y uso de los recursos del Estado

Aseguró que la forma en que están organizados los partidos, es para el clientelismo, ya que la apuesta es que "si gano te nombro". Entonces, existe un problema grave porque hay que desmantelar la forma en que están organizado los partidos y la propia Ley Electoral, para tener colectivos que aspiren por el poder y no por el clientelismo.

Internas del PRD

Sanmartín destacó que quien lleva el peso administrativo del PRD es el secretario general, por lo que considera que a Carrizo se le pudo haber asesorado, diciéndole: "¿Para qué quería la secretaría si es vicepresidente?, señalando que no es lo mismo renunciar en un año para correr las primarias si quiere correr como candidato presidencial, a renunciar ahora para tomar la responsabilidad de la Secretaría General.

Alegó que Carrizo lo que necesita es visibilidad mediática y eso lo logra a través de la vicepresidencia.

Sobre el aparente apoyo del diputado oficialista Benicio Robinson a José Gabriel Carrizo, dijo que es una relación de intereses y no de amistad. Consideró que la exviceministra Rosario Turner dará una batalla muy fuerte, y aunque no ha dicho exactamente que por no haber firmado la entrada de los hermanos Martinelli al país la botaron, es lo que deja ver entre líneas.

Vea también: Vicepresidente Carrizo no se postula para la Secretaría General del PRD

Para Sanmartín, Carrizo no es el ungido del presidente Laurentino Cortizo, por el contrario, ha sido Carrizo quien ha mandado desde el día 1 en que llegaron a la Presidencia de la República. Recordó que todo se controlaba desde la vicepresidencia, por los escándalos de Contrataciones Públicas en pandemia fue "emparapetado por la vicepresidencia y desde allí se trata de pintar a un Carrizo transparente".

“No es que Cortizo haya ungido a ‘Gabi’ Carrizo, es que ‘Gabi’ Carrizo controla el poder político de Panamá desde el 2019, y lo que quiere darle ahora es una continuidad a ese régimen”, expresó.

En cuanto a las elecciones internas del PRD, destacó que Pedro Miguel González, pese a ser una figura icónica en el partido se quedó sin poder, mientras que Carrizo y Robinson han ejercido el poder desde sus puestos en el gobierno, por lo que será interesante ver si se impone la tradición o el poder.

Dijo que de ganar la fórmula González-Turner se impondría el sentimiento de los delegados del PRD, que deben estar coaccionados, porque muchos están nombrados y podrían perder sus trabajos.

Mientras que, para las elecciones primarias para escoger el candidato presidencial, Sanmartín piensa que será entre Martín Torrijos, Zulay Rodríguez y Carrizo, y en caso de que gane Torrijos, el colectivo sí se metería en competencia en el 2024, pero más aún con Rodríguez y su discurso de oposición al propio PRD.

Por otra parte, la posible alianza entre Roux y Blandón, la consideró de incoherente, debido a que los votos de Roux eran de Martinelli, Blandón no sube en las encuestas y hay cierto descontento de los panameñistas tradicionales contra el Cambio Democrático. Además, si Yanibel Ábrego le quita el partido a Roux no hay manera de que haya una alianza.

En el caso de "Vamos Panamá", el analista señaló que es un grupo que está construyendo a futuro, y no apuntando a la Presidencia.

Resaltó que habrá que esperar a ver qué candidato surge de la libre postulación, que si logra unificar el voto independiente que representa entre un 30 y 35% de votantes el escenario se podría dividir entre PRD, Martinelli y libre postulación.