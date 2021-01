Participantes de la fiesta en La Porqueriza fueron sancionados con multas entre 30 y 100 dólares

Han pasado diez meses de pandemia y aún se siguen registrando denuncias por fiestas y reuniones que violan las disposiciones del Ministerio de Salud (Minsa), que buscan reducir la cantidad de contagios a nivel nacional.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, dijo que independientemente de que el Minsa cuenta con todas las normas para aplicar, por estar en un estado de derecho se debe seguir el debido proceso.

“Entiendo que las personas perciben que no estamos sancionando, pero sí lo estamos haciendo, la certeza de castigo existe. Pero yo no puedo llegar a un lugar y poner la sanción, yo tengo que realizar las citaciones y darles el debido derecho que tienen”, indicó.

Cedeño señaló que en la fiesta de La Porqueriza se sancionaron a 16 personas con multas que iban de 30 a 100 dólares por estar fuera del toque de queda y sin mascarilla.

En cuanto a la reunión en un restaurante en San Francisco, denunciada en redes sociales la tarde de este jueves, se citó al gerente del local que será sancionado por el Ministerio de Comercio y el Minsa, de acuerdo a lo que la ley permita.

Cedeño confirmó que en el momento indicado se notificarán a los pacientes crónicos, adultos mayores y población vulnerable para iniciar el proceso de vacunación. Recalcó que el formulario lanzado para la inscripción es solo para tener una data robusta de quiénes desean inocularse, pero eso no quiere decir que las personas que no puedan inscribirse no se vacunarán.

“La incidencia de casos en el último mes es la amplia movilización de personas que no siguen las medidas de bioseguridad”, concluyó Cedeño.

Con información de Fabio Caballero