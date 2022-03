La partida discrecional del presidente Laurentino Cortizo sigue en funcionamiento durante el 2022. Entre los meses de enero y febrero se gastó un total de $829,873.06.

De manera detallada en el mes de enero, Cortizo destinó $399,333.18. Gastos que en su gran mayoría fueron para mitigación de desastres y mejoras en el hogar, rubro en el cual se gastó $113,362.36.

El detalle de los gastos durante el mes de enero fue:

Gastos médicos en el exterior – $91,751.34

Gastos médicos locales – $107,381.38

Patrocinio para actividades deportivas y culturales – $35,838

Asistencia educativa – $51,838.10.

Dentro de esta misma partida, Cortizo sigue destinando 35 mil dólares para los gastos operativos en cada una de sus giras.

En el mes de febrero, el presidente Cortizo aumentó sus gastos. Usó $430.539.88 y donde nuevamente el rubro de mitigación de desastres y mejoras en el hogar fue el de mayor gasto con $220,377.95.

De manera detallada:

Gastos médicos locales - $17,801.13

Gastos médicos en el exterior - $184,860.80

Patrocinio para actividades deportivas y culturales - $7,500.00

Proyecto para eliminar la partida discrecional

La partida discrecional al servicio de los jefes de Estado en Panamá ha sido ampliamente cuestionada durante varias administraciones gubernamentales. Laurentino Cortizo se ha gastado desde que llegó al poder en julio de 2019 hasta diciembre de 2021, un total de 16.7 millones de dólares.

En febrero de este año el diputado independiente Gabriel Silva presentó un proyecto de ley que busca eliminar este beneficio presidencial.

De acuerdo con el diputado, este fondo ha sido utilizado por los mandatarios para la compra de joyas, autos lujos, licor, donaciones a entidades privadas o ONGs, lo que es injustificable.

“ En un país en donde la educación está mal, no hay presupuesto y no se les paga a los docentes no se debe utilizar este tipo de partida discrecional, para este tipo de cosas”, expresó Silva.

Indicó que, si bien estas partidas en ocasiones se han utilizado para cubrir operaciones, a quienes se les asigna es a alguien que conoce al presidente, algún ministro o alguien que esté inscrito en su partido.