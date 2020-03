Patria Portugal asegura que exhumaron los restos de su padre sin su consentimiento

La fiscal Guerra manifestó ayer, jueves, mientras se realizaba el proceso de exhumación, que dentro del proceso que se sigue por el asesinato de Heliodoro Portugal, han surgido dudas de si los restos que fueron inhumados corresponden a él o si también hay partes que pertenecen al sacerdote Héctor Gallego.

“Hay una cosa bien importante, que le tengo que decir a la nación entera; a mí no me interesa tener a otra persona que no sea mi padre enterrado ahí, hay tres pruebas de ADN, en tres laboratorios y ese es Heliodoro Portugal”, recalcó.

Añadió que una de estas pruebas fue realizada por el Departamento de Defensa de Los Estados Unidos, “el primer laboratorio del mundo”, que arrojó que sí se trataban de los restos de Heliodoro Portugal.

“Quién cometió esa irregularidad, eso hay que preguntárselo a la fiscal que ha venido a parar una audiencia de Heliodoro Portugal y ha exhumado el cuerpo sin mi consentimiento”, sostuvo.

Agregó que hicieron "lo que les dio la gana" al sacar el cuerpo de su padre y ahora se pregunta dónde está.

“Ese es Heliodoro Portugal, tengo 30 años de estar luchando en esto... Portugal va a cumplir 50 años en mayo, de su desaparición, tortura y ejecución extraoficial”, argumentó.

Aclaró que siempre ha estado a disposición de la Iglesia actólica para ayudar en el tema de encontrar a Gallego, de hecho hace seis años; se reunió con el arzobispo y otras personas; pero en ese momento les aclaró que tenía que haber evidencias.

Cuestionó a la fiscal Guerra, sobre el hecho de llevar una investigación sobre el caso de Héctor Gallegos; del cual nunca le avisó que tenía unas pruebas nuevas, donde se diga que los cuerpos están revueltos.

Sobre las supuestas confesiones que realizó Noriega acerca de los casos, ésta señaló que el fallecido exdictador nunca habló, ni le interesó decirle nada a la nación, de todo lo que sabía.

“Yo no creo nada del mensaje que envió de que no tuvo que ver con la muerte de mi padre, porque él nunca se sinceró, ni dijo la verdad de nada de lo que pasaba".

Advirtió que el caso de su padre no está cerrado porque hay que llevar a juicio a los que están señalados de su desaparición y homicidio.