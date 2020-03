Pidió respeto a la memoria de Heliodoro Portugal y su familia y exige que se le de una explicación por la diligencia de exhumación, que lleva a cabo el Ministerio Público.

Dijo sentirse decepcionada y traicionada por la Iglesia católica y las autoridades y agregó que mantendrá la medida hasta que haya un pronunciamiento. Además, se mantendrá en huelga de hambre.

Su hijo, Román Mollah Portugal, también se ha encadenado en la sede de la Iglesia católica panameña.

Anteriormente, en Noticias AM, Portugal había dicho que la exhumación se había realizado sin su consentimiento.

“ Hay una cosa bien importante, que le tengo que decir a la nación entera; a mí no me interesa tener a otra persona que no sea mi padre enterrado ahí, hay tres pruebas de ADN, en tres laboratorios y ese es Heliodoro Portugal”, recalcó en esa entrevista.

Las autoridades tratan de determinar que no se hayan mezclado restos del desaparecido padre Héctor Gallego, pues han asegurado que existen varias dudas sobre este caso, debido a la ruptura de la cadena de custodia de los fragmentos óseos.